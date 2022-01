VALORANT : L'Ares trop puissant après son buff ?

this ares shit is the most dumb thing i've seen in valorant pic.twitter.com/LKoK1C9t2H — TSM FTX Payen (@pay3n) January 12, 2022

L'équilibrage des armes est un point important pour les FPS compétitifs, notamment pour ceux mettant en place une économie. Pour rester viables, ces jeux ont besoin de frôler la perfection dans ce domaine, afin que le plaisir soit toujours de la partie et qu'une arme ne soit pas trop puissante par rapport aux autres. À la suite de la mise à jour 4.0, coup d'envoi de l'Épisode 4 de, plusieurs changements majeurs ont été apportés aux armes, en grande partie sur des armes qui étaient moins jouées., mais les modifications apportées, après quelques jours de jeu, semblent peut-être trop importantes. Riot a fait le choix de supprimer le temps de rotation initial (la première balle est tirée instantanément) et la cadence de tir est passée de 10 à 13 balles par seconde, la rendant de fait bien plus intéressante à jouer. De nombreux joueurs ont donc essayé cette nouvelle version, et l'ont adopté. Le TTK (time to kill), le rapproche des meilleures armes, telles que le Vandal et le Phantom, mais bien plus accessible, puisque son prix d'achat est de 1550, ce qui permet même de l'acheter lorsque l'économie de l'équipe n'est pas à son top.Naturellement,, la jugeant trop puissante, à raison. Certains espèrent que Riot corrigera très vite ce petit désagrément, pour que la méta ne soit pas trop bouleversée. En attendant, il faudra faire face à une recrudescence de joueurs utilisant cette arme.Si vous souhaitez retrouver tous les changements appliqués à l'occasion de cette mise à jour, vous pouvez retrouver le patch notes ici