VALORANT dévoile un nouveau personnage, Veto, une Sentinelle qui bouleversera la méta

Présenté en grande pompe lors de la finale des Champions à Paris, Veto rejoint le roster de VALORANT avec une approche inédite, la possibilité de neutraliser la technologie adverse.
Riot Games a profité de la grande finale des VALORANT Champions 2025, organisée à Paris, pour lever le voile sur son prochain agent. Baptisé Veto, ce nouvel arrivant incarne une sentinelle au gameplay résolument disruptif. Originaire du Sénégal, il repose sur une mutation génétique unique lui permettant de contrer directement les compétences et les dispositifs ennemis.
Disponible à partir du 7 octobre 2025, Veto promet de redéfinir les affrontements du FPS tactique, en offrant une nouvelle manière de contrôler le rythme du jeu.
Un agent au style brutal et méthodique
Contrairement aux sentinelles classiques, Veto ne se contente pas de protéger ou ralentir ses adversaires, il les prive purement et simplement de leurs atouts. Riot Games décrit un personnage capable de « réinitialiser le terrain » en éliminant toute forme de gadget ou d'utilitaire adverse.
Propulsé par une mutation biologique surhumaine, Veto combine force brute et contrôle tactique. Son design illustre un homme de main impassible, préférant les armes conventionnelles aux outils sophistiqués. De quoi rabattre les cartes dans VALORANT.
Des compétences pensées pour contrer la technologie
Les capacités de Veto reposent sur une synergie entre la neutralisation et la mobilité, offrant un contre efficace aux compositions axées sur les utilitaires.
Étranglement
ÉQUIPEZ-vous d'un fragment visqueux issu de votre mutation. TIREZ pour le lancer : à l'impact, le fragment devient un piège qui immobilise, assourdit et désintègre lentement les points de vie des ennemis pris au piège. Ces derniers peuvent toutefois détruire le dispositif avant son activation.
Vortex
ÉQUIPEZ-vous d'un vortex. TIREZ pour le placer au sol, puis RÉACTIVEZ lorsque vous êtes à portée pour vous téléporter instantanément à son emplacement. Pendant la phase d'achat, il est possible de récupérer le vortex afin de le repositionner avant le début du round.
Intercepteur
ÉQUIPEZ-vous d'un intercepteur. TIREZ pour le poser à un endroit stratégique. En le RÉUTILISANT, il s'active et détruit les utilitaires ennemis pouvant rebondir sur un joueur ou être détruits par des tirs. Les adversaires peuvent également l'anéantir avant son déclenchement.
Évolution
Activez votre mutation complète. Veto entre dans un état de stimulation de combat offrant une régénération accélérée et une immunité totale à tous les effets de malus. Une compétence ultime qui transforme la sentinelle en véritable machine de guerre.
Avec Veto, Riot Games enrichit donc considérablement la dimension tactique de VALORANT. En permettant à un agent de désactiver les outils adverses, le studio introduit un contre naturel à des personnages comme Killjoy, Cypher ou encore Deadlock. Aperçu de l'impact que le champ de bataille dès le 7 octobre, date de sortie de Veto.
Rappelons qu'un nouveau mode de jeu a également été annoncé, et qui est lui déjà disponible. Nommé Skirmish, ou Escarmouche en Français, il permet à des joueurs de s'affronter (du 1v1 ou 5v5), dans des combats purs, sans spike ou autres objectifs.
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