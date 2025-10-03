VALORANT lance un nouveau mode de jeu, Skirmish, où seul le skill compte

Le très populaire FPS VALORANT accueille, ce 3 octobre, une nouvelle expérience, un mode de jeu intense où les joueurs pourront prouver leur savoir-faire et surtout leur talent en visée.

Skirmish, c'est quoi ?

Introducing : Skirmish



Skirmish is a new game mode in customs providing 1v1 to 5v5 matches in 3 maps where you get into the fight right away. Skirmish is live now!



And yes, more modes are on the way in 2026 pic.twitter.com/4sKgoKI7Fo — VALORANT (@VALORANT) October 3, 2025

D'autres modes arrivent

Depuis sa sortie, il y a un peu plus de cinq ans,a bien évolué. Le titre de Riot Games a accueilli moult contenus, que ce soit des Agents, des cartes ou des modes de jeu. Cette sélection est agrémentée d'une nouvelle expérience dès ce 3 octobre,, sans autres objectifs secondaires pour remporter la partie.Pour faire simple,, dans lequel les joueurs se retrouvent sur une petite carte, créée pour l'occasion, avec l'objectif de tuer tous les opposants. Le round est terminé une fois que l'une des équipes est totalement éliminée. La première équipe à dix rounds remportés gagne la partie. Il n'y a pas de sites de bombe, pas de spike, juste des joueurs qui s'affrontent.Ce mode, le douzième depuis la sortie de, n'est pour le moment disponible qu'en partie personnalisée, et arrive donc avec trois nouvelles cartes, simplement nommées A, B et C.Riot Games a également confirmé que, et. Une bonne manière pour garder les joueurs actifs en leur proposant des expériences différentes, tout en leur permettant de mieux connaître certains Agents, sans devoir passer par le Match à mort en équipe ou les parties classiques.Enfin,devrait révéler son prochain Agent ce 5 octobre, à l'occasion des finales du VCT qui se tiennent à Paris. Vous pouvez évidemment compter sur nous pour vous relayer toutes les informations dès lors que Riot les aura officialisées.