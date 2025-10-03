VALORANT lance un nouveau mode de jeu, Skirmish, où seul le skill compte

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 03 octobre 2025 à 14h39
Le très populaire FPS VALORANT accueille, ce 3 octobre, une nouvelle expérience, un mode de jeu intense où les joueurs pourront prouver leur savoir-faire et surtout leur talent en visée.
VALORANT lance un nouveau mode de jeu, Skirmish, où seul le skill compte
Depuis sa sortie, il y a un peu plus de cinq ans, VALORANT a bien évolué. Le titre de Riot Games a accueilli moult contenus, que ce soit des Agents, des cartes ou des modes de jeu. Cette sélection est agrémentée d'une nouvelle expérience dès ce 3 octobre, avec Skirmish, un mode où seules vos compétences pourront vous aider, sans autres objectifs secondaires pour remporter la partie.

Skirmish, c'est quoi ?

Pour faire simple, Skirmish est un nouveau mode de jeu, allant du 1v1 au 5v5, dans lequel les joueurs se retrouvent sur une petite carte, créée pour l'occasion, avec l'objectif de tuer tous les opposants. Le round est terminé une fois que l'une des équipes est totalement éliminée. La première équipe à dix rounds remportés gagne la partie. Il n'y a pas de sites de bombe, pas de spike, juste des joueurs qui s'affrontent.
Ce mode, le douzième depuis la sortie de VALORANT, n'est pour le moment disponible qu'en partie personnalisée, et arrive donc avec trois nouvelles cartes, simplement nommées A, B et C. 

D'autres modes arrivent

Riot Games a également confirmé que d'autres modes seront ajoutés ces prochains mois, et plusieurs sont déjà prévus pour 2026. Une bonne manière pour garder les joueurs actifs en leur proposant des expériences différentes, tout en leur permettant de mieux connaître certains Agents, sans devoir passer par le Match à mort en équipe ou les parties classiques.

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