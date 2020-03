VALORANT : Des armes, mais aussi compétences, pourront être achetées via les menus

Alors que la fonctionnalité d'achat avant le début d'un round est proposée depuis plus de deux décennies sur CSGO, VALORANT, le FPS compétitif de Riot Games, proposera, à peu près, la même chose.

3000 pour un round remporté.

Entre 1900 et 2900, en fonction du nombre de rounds perdus.

200 pour chaque kill effectué.

Lors de l'annonce officielle de son nouveau titre, Riot Games a partagé une vidéo de gameplay, laquelle présente ce à quoi les joueurs depourront s'attendre lors de leurs futures parties. Dans cette dernière, nous y découvrons, notamment, le menu d'achat, lequel permettra, à l'instar de Counter-Strike: Global Offensive, d'acheter différentes armes en début de round, allant des armes de poing aux pistolets mitrailleurs en passant par des fusils d'assaut pour finir avec des snipers. Des boucliers seront également disponibles dans le menu d'achat, équivalents aux kevlar casque du FPS historique de Valve, qui permettront, comme les plus perspicaces l'auront deviné, de réduire les dégâts reçus par ses adversaires.Cependant, le menu d'achat n'offrira pas que les habituelles armes et protections, mais aussi des compétences. En effet, vous n'êtes pas sans savoir queest un jeu de tir tactique et de pouvoirs surnaturels. Les armes ne seront pas vos seuls atouts pour remporter la victoire, l'utilisation intelligente de compétences sera primordiale pour espérer remporter une partie dûment méritée. De ce fait, grâce au menu d'achat, les joueurs seront en mesure de se procurer des compétences afin de les utiliser ou non, dans le round en cours, du moins, s'ils ont l'argent nécessaire. Chaque agent est doté de quatre compétences, une de base qui est disponible à tous les rounds, mais qui est de faible puissance, deux capacités à acheter dans la boutique et un ultime qui peut être activé qu'à partir du moment où le joueur aura réussi à faire quelques frags. La liste des personnages et leurs compétences est à retrouver ici Tout comme dans CSGO, le cycle économique sera particulièrement important, puisque chaque arme et chaque compétence aura un coût qui pourra avoir un impact significatif sur le reste de la partie. La monnaie virtuelle, symbolisée par "¤", pourra être récupérée tout au long de la partie, en fonction de vos exploits et performances. Entre chaque round, vous rentrez dans la phase d'achat. Tout l'argent que vous n'aviez pas dépensé avant le début du round précédent vous est, bien évidemment, restitué en plus des potentiels gains reçus suite à vos actions de la manière suivante :