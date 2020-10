VALORANT : Riot commence son teasing de l'Acte 3, avec de la neige ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Comme à son habitude,, avec une image quelque peu énigmatique, demandant à la communauté de mener l'enquête pour avoir quelques indices. Plusieurs mots, en arabe, turque et russe, semblent nous mener sur une piste.Très vite, les traductions ont été faites, pour donner une phrase qui nous en dit un peu plus sur ce. Comme le révèle notamment PlayerIGN , la phrase en anglais donne « It is cold over there, bring a coat and forget the weapon » ce que nous pouvons traduire en français par « Il fait froid là-bas, prenez un manteau et oubliez l'arme ».Les spéculations sont pour le moment nombreuses, mais nous devrions voir l'hiver débarquer dans VALORANT . Une carte enneigée pourrait être implantée, ou un Agent issu d'un pays nordique ou alors venant d'une région froide pourrait faire son arrivée. La mention « oubliez l'arme » reste assez mystérieuse.De nouveaux indices seront partagés dans les jours à venir, puisque l'. Il ne vous reste donc plus beaucoup de temps pour finir votre passe de combat et atteindre le meilleur rang. N'oubliez pas qu'il est également possible de récupérer du contenu exclusif sur Prime Gaming