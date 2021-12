VALORANT annonce des équilibrages d'Agents pour 2022, et tease un Agent philippin

L'agent qui fera ses premiers pas l'année prochaine peut semer n'importe lequel de ses collègues, électriser les fans et débarquer dans la bataille sur un beau dérapage contrôlé.

vient de conclure sa première année pleine, avec des hauts et des bas. Riot est revenu sur celle-ci, notamment avec les Agents, qui ont été moins nombreux que prévu à faire leur arrivée dans le FPS. Mais le studio reste fier de ce qu'ont apporté les nouvelles têtes, comme Astra ou encore Chamber, offrant de nouvelles possibilités, alors que Yoru va, lui, être totalement revu en début d'année En parlant de 2022, les développeurs veulent retrouver un rythme d'équilibrage plus régulier, afin que les problèmes soient traités plus vite et ainsi permettre un gameplay plus juste, sans qu'un personnage trop fort, ou pas assez d'ailleurs, ne le reste trop longtemps. De ce fait, toute l'année 2022 «se concentrera davantage sur l'équilibrage des agents », notamment la première moitié, où « l'ensemble des agents sera mis à jour ». Une très bonne nouvelle, puisque certains pourraient très bien ressortir du placard...Pour ce qui est du prochain Agent à être intégré dans, le premier teasing vient d'avoir lieu. Nous n'avons pas de nom, mais des indices., comme l'indique la phrase « Mga kaibigan ko », qui veut dire « Mes amies ». Il semble que ce soit un Agent doté de capacités électriques et étant assez rapide.Pour finir, nous avons le droit à une petite image, de ses pieds.Rendez-vous en 2022 surpour découvrir ce nouvel Agent, mais aussi les différents équilibrages qui seront apportés à ceux déjà disponibles. En attendant, nous rappelons que vous pouvez trouver la tier list ici