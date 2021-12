VALORANT : La refonte majeure de Yoru arrivera au début de l'année 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Il y a quelques semaines,, afin de rendre l'Agent plus intéressant à jouer, lui qui était délaissé ces derniers mois. Dans une publication sur le site officiel , John Goscicki et Ryan Cousart, ont expliqué ce qui allait concrètement changer pour le duelliste.Après moult retours, les développeurs ont pris conscience pour tirer pleinement parti des capacités de Yoru, il fallait trop de temps, ce qui le rendait moins intéressant. De meilleurs outils seront donc en sa possession pour avoir plus d'impact sur les manches., comme Feinte, qui bénéficiera d'un nouvel effet visuel, qui lorsqu'il subit des tirs explose, appliquant un malus aux ennemis. Pour ce qui est de Visite surprise, la portée à laquelle les ennemis peuvent entendre la balise a été réduite. La vitesse de déplacement a, elle, été augmentée de 20 %, alors que la balise peut désormais être activée à distance pour simuler une fausse téléportation et surprendre l'équipe adverse.Pour ce qui est du reste, dont fait partie Transfert dimensionnel, Riot n'est pas encore prêt à nous montrer les modifications, mais cela arrivera très vite. Cette refonte majeure devrait permettre à Yoru de regagner en intérêt et de le voir plus souvent lors des parties et surtout d'être plus impactant pour tirer son équipe vers le haut. Une présentation de son nouveau look sera faite d'ici sa sortie, qui est programmée « en début d'année prochaine » sur