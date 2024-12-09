VALORANT : Agent 27, leaks et date de sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 09 décembre 2024 à 18h19
Un nouvel Agent de VALORANT est sur le point d'arriver, nous faisons le point sur les leaks à son sujet et sa très probable date de sortie.
VALORANT : Agent 27, leaks et date de sortie
Riot Games va évidemment continuer d'enrichir VALORANT ces prochains mois, notamment avec l'arrivée imminente d'un nouvel agent jouable. Après Clove dans l'Épisode 8 et Vyse dans l'Épisode 9, les joueurs peuvent déjà se préparer à accueillir l'Agent 27, prévu pour le lancement de l'Épisode 10 Acte I.

Ce que l'on sait sur l'Agent 27

D'après les fuites de ValorLeaks et d'autres dataminers, l'Agent 27 sera un Initiateur, rejoignant ainsi des personnages comme Sova, Skye ou KAY/O. Originaire de Colombie, cet agent serait, selon les leakers, « très cool ».

Riot Games a également partagé un teaser sur X (anciennement Twitter) où nous pouvons voir l'agent savourer une boisson chaude avant de mettre des lunettes de soleil et de sauter d'un avion. Bien que les détails restent flous, les lunettes pourraient être liées à ses capacités.

Date de sortie

Selon le compte à rebours du passe de combat en jeu, l'Épisode 10 débutera le 7 ou 8 janvier 2025, selon votre région. À moins d'un retard, c'est également à ce moment que l'Agent 27 rejoindra le roster de VALORANT.
En plus d'un nouvel Agent pour début 2025, Riot Games prévoit d'autres fonctionnalités pour améliorer son FPS, comme la possibilité de faire des cadeaux aux autres joueurs.

Quoi qu'il en soit nous en apprendrons davantage sur VALORANT et son Agent 27 dans les prochaines semaines, à mesure qu'il se rapproche de sa sortie. Riot devrait continuer sa communication par le biais de teasers, avant d'y aller plus franchement au début de l'année. Vous pourrez, bien évidemment, compter sur nous pour vous relayer toutes les informations.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

VALORANT : « Équilibrer Neon est un défi », avoue Riot Games
VALORANT 30 juin 2026

VALORANT : « Équilibrer Neon est un défi », avoue Riot Games

Après des mois de domination sans partage, l'Agente Neon a finalement subi les foudres des développeurs de VALORANT. Si sa vitesse fulgurante est désormais sous contrôle, Riot Games avoue que trouver le point d'équilibre parfait pour les duellistes reste un véritable défi technique et ludique.
VALORANT Codes (Juillet 2026)
VALORANT 29 juin 2026

VALORANT Codes (Juillet 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur VALORANT, dans le but de récupérer de nombreuses récompenses.
VALORANT : Tier list des meilleurs Agents 11.09 (Juillet 2026)
VALORANT 29 juin 2026

VALORANT : Tier list des meilleurs Agents 11.09 (Juillet 2026)

Retrouvez la tier list des meilleurs Agents sur la mise à jour 11.09 de VALORANT, vous permettant de mettre toutes les chances de votre côté pour foncer vers la victoire.

commentaire (0)