VALORANT : Agent 27, leaks et date de sortie

Un nouvel Agent de VALORANT est sur le point d'arriver, nous faisons le point sur les leaks à son sujet et sa très probable date de sortie.
Riot Games va évidemment continuer d'enrichir VALORANT
ces prochains mois, notamment avec l'arrivée imminente d'un nouvel agent jouable. Après Clove dans l'Épisode 8 et Vyse dans l'Épisode 9, les joueurs peuvent déjà se préparer à accueillir l'Agent 27, prévu pour le lancement de l'Épisode 10 Acte I
.
Ce que l'on sait sur l'Agent 27
D'après les fuites de ValorLeaks et d'autres dataminers, l'Agent 27 sera un Initiateur
, rejoignant ainsi des personnages comme Sova, Skye ou KAY/O. Originaire de Colombie, cet agent serait, selon les leakers, « très cool
».
Riot Games a également partagé un teaser sur X (anciennement Twitter) où nous pouvons voir l'agent savourer une boisson chaude avant de mettre des lunettes de soleil et de sauter d'un avion. Bien que les détails restent flous, les lunettes pourraient être liées à ses capacités.
Date de sortie
Selon le compte à rebours du passe de combat en jeu, l'Épisode 10 débutera le 7 ou 8 janvier 2025
, selon votre région. À moins d'un retard, c'est également à ce moment que l'Agent 27 rejoindra le roster de VALORANT.
En plus d'un nouvel Agent pour début 2025, Riot Games prévoit d'autres fonctionnalités pour améliorer son FPS, comme la possibilité de faire des cadeaux aux autres joueurs
.
Quoi qu'il en soit nous en apprendrons davantage sur VALORANT et son Agent 27 dans les prochaines semaines, à mesure qu'il se rapproche de sa sortie. Riot devrait continuer sa communication par le biais de teasers, avant d'y aller plus franchement au début de l'année. Vous pourrez, bien évidemment, compter sur nous pour vous relayer toutes les informations.
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