Les jeux Riot (LoL, TFT, VALORANT) arrivent dans le Game Pass

League of Legends → PC

League of Legends: Wild Rift → Mobile

Legends of Runeterra → PC et mobile

Teamfight Tactics → PC et mobile

VALORANT → PC

Nous n'attendions pas forcément une présence de la part de Riot Games lors de la conférence de Microsoft et Bethesda, mais le studio était bel et bien de la partie, pour nous faire part d'une nouvelle importante :. Que ce soit League of Legends, Teamfight Tactics ou encore VALORANT, ils seront tous jouables via l'offre de Microsoft.Cerise sur le gâteau, celles et ceux jouant à ces jeux via le Game Pass profiteront de divers bonus,, alors qu'il faut habituellement jouer (ou payer) pour y accéder. Dans le cas de VALORANT , les 18 Agents seront jouables dès l'arrivée du FPS dans le catalogue, alors que celles et ceux optant pour le MOBA, LoL , auront accès au plus de 160 champions, alors que certains jouant depuis un long moment ne les ont pas encore débloqués.Voici la liste des jeux Riot arrivant dans le catalogue du Game Pass, et les plateformes concernées :Malheureusement, et un grand nombre de joueurs attendait cette année,Il va falloir patienter encore quelque temps avant que Riot Games n'officialise la chose.. Microsoft nous en dira plus très prochainement.