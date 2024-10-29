Valheim : The Bog Witch, la dernière mise à jour, disponible pour tout le monde

Valheim 1.0 : Date de sortie, nouveau biome et tout ce qu'il faut savoir sur la version finale

Le célèbre jeu de survie et de création en monde ouvert s'apprête à franchir une étape historique. Après plus de cinq ans d'accès anticipé, Valheim va lancer sa version 1.0 dans quelques jours. Découvrez les nouveautés majeures, la date de sortie, l'arrivée du biome du Grand Nord, les ajustements de prix et les détails à connaître pour préparer au mieux votre terrain de jeu.