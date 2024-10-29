Valheim : The Bog Witch, la dernière mise à jour, disponible pour tout le monde

Testée ces dernières semaines, la nouvelle mise à jour de Valheim est enfin disponible pour tous les joueurs.
Après avoir accueilli un nouveau biome il y a quelques mois, avec les Ashlands, Valheim
vient d'accueillir une nouvelle mise à jour de taille. Certes, moins importante, mais assez pour se replonger dans le jeu de Vikings et découvrir les nouveautés qu'elle réserve.
Les détails de The Bog Witch
Disponible en test depuis environ deux semaines, les développeurs ont jugé que le contenu était assez bon pour le rendre jouable par tout le monde
. Ainsi, depuis ce 29 octobre, les joueurs peuvent télécharger la dernière mise à jour de Valheim, nommée The Bog Witch
, et découvrir une myriade de nouveautés. Sans vous spoiler si vous souhaitez découvrir tout cela par vous-même, voici les grandes lignes (le patch notes est à retrouver plus bas) :
- Nouveau marchand
- Nouvelle mécanique, avec les festins
- 16 nouveaux objets pour le crafting
- 8 nouvelles potions
- Nouveaux vêtements
- 3 nouvelles compétences (cuisine, agriculture, crafting)
- 4 nouvelles pièces de construction
- 2 nouveaux outils
- 3 nouvelles emotes
- 1 événement
Avec les nouvelles compétences, Iron Gate accentue l'aspect RPG, tandis que les Vikings pourront un peu plus se « professionnaliser » dans un domaine, bien que cela reste encore assez minime. Une mise à jour qui semble très intéressante sur le papier.
Pour le patch notes concernant les nouveautés, vous pouvez le consulter en cliquant sur le bouton ci-dessous. Nous l'avons caché pour ne pas spoiler les joueurs qui veulent le découvrir par eux-mêmes.
Voir le patch notes de la mise à jour The Bog Witch de Valheim
Mise à jour 0.219.13 de Valheim
Nouvelle mécanique
- Festins : De grands repas qui durent plus longtemps et peuvent être partagés entre plusieurs personnes.
- Nouvelle compétence : Cuisine - Réduit le temps nécessaire pour fabriquer de la nourriture, chance de gagner +1 nourriture lors de la fabrication.
- Nouvelle compétence : Agriculture - Réduit le coût en endurance de l'utilisation du Cultivateur et augmente la durabilité des objets agricoles. Chance de gagner un bonus de rendement lors de la récolte des cultures.
- Nouvelle compétence : Artisanat - Réduit le temps nécessaire pour fabriquer des objets et augmente la durabilité des objets fabriqués. Réduit le coût de l'endurance pour placer les pièces de construction.
Crafting
- Outil : Plateau de service - Permet de placer n'importe quel objet consommable, comme une pièce de construction.
- Outil : Faucheuse - Permet d'accélérer la récolte de vos cultures.
- Nouveaux objets à acheter ou crafter
- Nouvelles pièces de crafting pour le build
- Nouveaux vêtements
Créatures / PNJ
- La sorcière, nouveau PNJ (marchand qui se trouve dans les marais)
- Kvastur, un nouveau mob ennemi
Nourriture
Outre ces nouveautés, nous retrouverons également de nombreuses corrections de problèmes et des ajustements, pour améliorer l'expérience générale de Valheim. Le patch notes est disponible dans son intégralité sur le site officiel.
- Nouveaux festins
- Nouvelles potions
Rappelons que les développeurs ont également abordé la version 1.0 de Valheim
, qui n'arrivera pas tout de suite. Si vous ne le possédez pas encore et que vous souhaitez le découvrir à moindre coût, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 23,49 € au lieu de 30 €, soit 22 % de réduction.
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