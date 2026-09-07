Valheim 1.0 : Heure de sortie en France sur PC et consoles

Après plus de six ans passés en accès anticipé, le lancement officiel de la version 1.0 de Valheim approche à grands pas. Découvrez l'heure de lancement pour cette mise à jour massive, également synonyme d'arrivée sur PS5.

Le célèbre jeu de survie en monde ouvert se déroulant dans l'univers des Vikings s'apprête à franchir une étape importante, que des millions de joueurs attendent impatiemment, sa sortie en 1.0. Cela marquera la fin de l'accès anticipé et donc l'évolution de Valheim, après six longues années de mises à jour majeures, permettant de confirmer sa place parmi les plus grands jeux du genre.

Retrouvez donc l'heure de sortie prévue de la 1.0 de Valheim en France, qui arrivera en même temps sur PS5.

Quand sort la version 1.0 de Valheim ?

Le lancement officiel de la version 1.0 de Valheim est prévu pour ce 9 septembre 2026. Pour ce qui est de l'heure de sortie, il faudra attendre la mise à jour qui sera déployée à 15h, heure française. Nul doute qu'à ce moment, de nombreux joueurs relanceront l'expérience.

Sur le plan technique, les développeurs ont déjà donné quelques précisions, notamment que les sauvegardes (monde, personnages) seront conservées. Toutefois, le studio confirme qu'il est vivement recommandé de recommencer une partie avec un nouveau monde, pour profiter pleinement des nouveautés et surtout du nouveau biome, le Deep North, qui prendra place sur toutes la partie nord de la carte.







Quel contenu pour la 1.0 de Valheim ?

Comme nous vous l'avons déjà dit dans l'article dédié à la 1.0 de Valheim, de nombreuses nouveautés arrivent en plus de ce biome. Par exemple, un nouveau boss, des ennemis inédits, des armes et de nouveaux items seront ajoutés. Les joueurs profiteront également de succès sur Steam, mais ces derniers ne seront pas rétroactifs. Il faudra refaire ces actions pour les débloquer.

La version PS5 sera également disponible à ce moment-là, pour étendre la disponibilité de Valheim, une excellente nouvelle pour la communauté PlayStation.

Quoi qu'il en soit, le grand rendez-vous est programmé pour ce 9 septembre à 15h, heure française, pour découvrir la très attendue version 1.0 de Valheim.