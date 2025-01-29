Valheim montre son nouveau biome en vidéo, c'est beau

Annoncé il y a quelques mois, le nouveau biome de Valheim, qui se situera au nord, s'est légèrement dévoilé en vidéo.

Première vidéo pour le biome Deep North

Iron Gate aime teaser son contenu. Depuis le premier jour, les développeurs du jeu de survie et de crafting en monde ouvert dans l'univers des Vikings n'a pas arrêté de présenter ce qui allait venir, avec tantôt des informations précises, tantôt des petits teasers pour faire monter la température.Après avoir montré la première image de ce biome enneigé, qui prendra place au nord du monde bien évidemment, les développeurs reviennent avec maintenant une vidéo et surtout une nouvelle façon de faire. Pour rendre ce teasing plus sympathique au fil du temps,Cette première vidéo, d'une trentaine de secondes, ne montre pas grand-chose,. Nous ne voyons que l'eau glacée, et une petite partie de la terre ferme. Il faudra patienter avant de voir ce qui est réservé aux joueurs lors de la prochaine vidéo,La bonne nouvelle est que le studio n'abandonne pas pour autant son teasing avec des images. Nous avons donc un joli visuel qui nous montre le littoral du Deep North et ses belles aurores boréales.Rendez-vous ces prochains mois pour de plus amples informations, et une sortie, a priori pas avant l'automne. La version 1.0 de Valheim arrivera par la suite.