Valheim montre son nouveau biome en vidéo, c'est beau

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 janvier 2025 à 16h03
Annoncé il y a quelques mois, le nouveau biome de Valheim, qui se situera au nord, s'est légèrement dévoilé en vidéo.
Valheim montre son nouveau biome en vidéo, c'est beau
Iron Gate aime teaser son contenu. Depuis le premier jour, les développeurs du jeu de survie et de crafting en monde ouvert dans l'univers des Vikings n'a pas arrêté de présenter ce qui allait venir, avec tantôt des informations précises, tantôt des petits teasers pour faire monter la température.

Pour 2025 et le dernier biome qui doit arriver dans Valheim, le studio a décidé de faire son teasing d'une manière originale, en publiant une vidéo.

Première vidéo pour le biome Deep North

Après avoir montré la première image de ce biome enneigé, qui prendra place au nord du monde bien évidemment, les développeurs reviennent avec maintenant une vidéo et surtout une nouvelle façon de faire. Pour rendre ce teasing plus sympathique au fil du temps, nous aurons maintenant le droit de suivre une Viking qui explorera ce nouveau paysage.

Cette première vidéo, d'une trentaine de secondes, ne montre pas grand-chose, mais permet d'avoir un aperçu de l'ambiance glaciale, dans une ambiance toutefois différente des montagnes. Nous ne voyons que l'eau glacée, et une petite partie de la terre ferme. Il faudra patienter avant de voir ce qui est réservé aux joueurs lors de la prochaine vidéo, qui verra cette Viking explorer le Deep North.

Miniature vidéo

La bonne nouvelle est que le studio n'abandonne pas pour autant son teasing avec des images. Nous avons donc un joli visuel qui nous montre le littoral du Deep North et ses belles aurores boréales.

deep-north-nouvelle-image
Rendez-vous ces prochains mois pour de plus amples informations, et une sortie, a priori pas avant l'automne. La version 1.0 de Valheim arrivera par la suite.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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