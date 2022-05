V Rising : Quelques astuces pour bien débuter

Bien débuter dans V Rising

Bien choisir la zone de sa base

Toujours se protéger du soleil

La jauge de sang

Explorer, récolter et crafter

Combattre les boss

Le niveau d'équipement

Que ce soit avant de vous lancer pour la première fois dans V Rising , ou tout simplement pour comprendre certaines subtilités, nous vous proposonsAvant toute chose, rappelons que, dans lequel nous incarnons un vampire. Il faudra alors explorer un monde dangereux et tout se fabriquer, afin d'être de plus en plus puissant. Il est aussi bien jouable en PvP qu'en PvE, et en solo, selon ce que vous préférez.Très vite, vous serez amené à construire votre première base, et l'emplacement n'est pas à négliger. Vous devrez choisir une zone assez grande, pour pouvoir tout construire sans trop de difficultés, sans oublier d'avoir un accès rapide à certaines ressources. Gardez cependant à l'esprit que cette base ne sera probablement pas votre lieu de résidence permanente, puisque après avoir découvert d'autres zones du jeu, vous devriez très probablement déménager, pour éviter des allers-retours incessants.Vous le comprendrez très vite, mais le soleil est votre pire ennemi. Dès que vous y serez exposé, vous serez susceptibles de subir des dégâts. Un avertissement se manifestera pour vous indiquer de vous remettre dans l'ombre, auquel cas votre barre de santé se videra à vitesse grand V. Pour contrer le soleil dans votre base, n'hésitez pas à fabriquer Brasero brumeux pour un coût de 120 pierres. Celui-ci, avec des os, crée une zone brumeuse, permettant de bloquer les rayons du soleil.Vous remarquerez, également, que vous possédez un réservoir de sang. Vous avez, par défaut, un sang quelconque, lequel peut toutefois posséder des vertus en fonction des victimes sur lesquelles vous vous nourrissez. Il faudra donc prendre soin de choisir vos victimes, avec, de préférence un groupe sanguin élevé. Chaque groupe possède ses propres bonus passifs, et il est assez utile de se pencher dessus.Il faut également surveiller cette réserve de sang, étant donné que si elle se vide, votre barre de PV diminue. Si vous n'avez aucun être vivant à proximité, il faudra alors consommer des rats afin de remplir cette jauge. Cependant, cela repassera votre groupe sanguin par défaut, supprimant vos bonus.Si vous n'avez plus beaucoup de PV, mais que votre réserve de sang est pleine, utiliser votre pouvoir de raccommodage sanguin afin de l'utiliser, sans réinitialiser votre groupe sanguin.Bien évidemment, l'exploration est un point essentiel. Il faut donc explorer le monde de V Rising tout en récoltant les nombreuses ressources que vous croiserez. Certaines ne seront pas utiles dans l'immédiat, mais le seront plus tard, il ne faut donc rien négliger. Il ne faut pas non plus hésiter à construire les différents ateliers ou autres bâtiments, lesquels ont tous une fonction. Cela vous permettra de progresser plus vite.Il ne faut pas non plus négliger les affrontements avec les boss. Que ce soit en solo ou en multijoueur, il faut toujours y aller à son rythme, en étant bien équipé, mais combattre les boss permet d'accéder à de nouvelles recettes. Par exemple, vous ne pourrez débloquer la canne à pêche qu'après avoir battu un certain boss. L'évolution de l'équipement est fortement liée aux boss.Vous pouvez également savoir quel boss débloque quelle recette via l'Autel de sang. Idéal si vous préférez débloquer une chose avant l'autre.Enfin, pour conclure sur les quelques astuces à savoir pour bien débuter dans V Rising, mentionnons le niveau d'équipement. Celui-ci varie en fonction de la puissance des armes que vous avez, mais aussi de l'armure. Il est donc nécessaire de se concentrer sur l'amélioration de ces points dès que possible, en farmant les premières ressources demandées, comme le cuivre.