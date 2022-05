V Rising : Les pierres précieuses (saphir, émeraude etc.), comment les obtenir ?

Comment obtenir des pierres précieuses (saphir, émeraude, rubis) ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

étant un jeu de survie, vous commencerez en bas de l'échelle, avec des matériaux peu intéressants. Il vous faudra explorer et crafter des objets, dans le but d'améliorer votre équipement afin d'accéder à des ressources encore plus intéressantes. Il est également possible de trouver des ressources utiles pour la suite de votre aventure, sans que vous ne sachiez à quoi elles servent, ou encore que vous ne sachiez pas forcément comment trouver telle ressource. Cela peut être le cas pourIl n'existe pas trente-six façons de. La plus simple est de trouver des gisements de pierre spéciaux, lesquels sont entourés de pierres plus brillantes, qui se différencient du gisement. Nous en trouvons un peu partout dans le monde, notamment dans les bois de Farbane, mais aussi dans la partie est de la carte., que vous devrez bien évidemment garder., lesquelles seront utiles pour crafter certains objets, notamment des bijoux, dans le but d'augmenter les attributs de vos personnages.Sachez que, bien que ces derniers soient de redoutables ennemis. Enfin, pour conclure sur cette ressource, nous vous conseillons de maximiser sa récolte, pour ne jamais tomber à court. Si vous avez besoin de trouver d'autres ressources, n'hésitez pas à consulter la carte interactive de V Rising