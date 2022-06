V Rising : Le papier, comment l'obtenir pour débloquer les technologies ?

Comment obtenir du papier dans V Rising ?

Farmer le papier

L'évolution dansa une part d'aléatoire, notamment au niveau de la découverte des recettes et technologies pour débloquer de nouvelles choses. Si une partie de ces recettes s'obtient en battant les différents boss, une autre s'obtient via le bureau de recherche. Ce dernier est vide lorsqu'il est construit et doit se remplir au fil du temps, vous permettant d'apprendre de nouveaux crafts et d'améliorer vos armes, votre équipement ou votre château. Mais vous allez, notamment, avoir besoin depour découvrir ce qui se cache derrière les fameux « ? ».Il existe, mais l'une d'entre elles vous demandera d'avoir accès à la presse à papier, ce qui ne peut se faire qu'en ayant l'étude (recette obtenue en battant Nicholaus le déchu) et découvert la recette. Il vous sera demandé d'avoir de la fibre végétale et de la sciure pour. Cela vous demandera donc de nombreuses heures de jeu, que ce soit en groupe ou en solo, étant donné que la presse à papier peut être très longue à débloquer. En attendant, il faudra doncDurant plusieurs heures,. Or, il est possible de maximiser vos recherches, de sorte à trouver plusieurs dizaines d'unités deen quelques minutes, en faisant un petit tour des camps de bandits. Comme vous devez le savoir, chaque camp est susceptible de donner davantage telle ou telle ressource, et certains sont riches enNous vous conseillons donc de partir faire le tour de ces camps et de piller toutes les ressources, mais aussi d'affronter tous les bandits et ennemis que vous croiserez en chemin. Vous récupérerez ainsi duet pourrez découvrir de nouvelles recettes, dans le but de progresser dans. Pour perdre encore moins de temps, optez pour un déplacement avec un cheval Pour conclure, notez que vous pouvez directement trouver des livres, lesquels vous donnent la recette d'un objet en vous rendant sur le bureau de recherche. Si vous avez déjà débloqué la recherche, recyclez le livre avec le « dévoreur » afin de récupérer 10 unités de