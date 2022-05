V Rising : Le cheval, comment l'obtenir et le garder en vie ?

Où trouver un cheval dans V Rising ?

Comment garder son cheval en vie ?

Durant les premières heures de jeu, les déplacements dans V Rising peuvent sembler fastidieux. Vous devrez tout faire à pied (ou à patte, si vous utilisez la forme du loup), pour vous rendre là où vous souhaitez aller. Que ce soit pour récolter de ressources ou aller affronter un boss, ou tout simplement explorer, ces voyages peuvent très vite devenir longs.Après une petite dizaine d'heures de jeu, selon comment vous évoluez, vous pourrez mettre la main sur. Mais si vous avez déjà croisé d'autres joueurs sur cette monture, mais que vous ne savez pas, nous vous expliquons tout ce qu'il y a à savoir à leur sujet.Les chevaux ne se trouvent pas dans toutes les régions. Vous devrez obligatoirement vous rendre dansDans ces deux zones, nous trouvons une multitude de chevaux, que ce soit dans les fermes ou les camps.Vous pouvez maintenant galoper et voyager plus vite dans le monde de. Petit bonus, si vous ne transportez aucun item ne pouvant être téléporté, vous pouvez utiliser les portails avec. Si vous allez jusqu'à votre base avec votre cheval, il y restera, à moins qu'il ne soit volé par un autre joueur. Si vous êtes tué en étant sur votre cheval, vous pourrez le retrouver au même endroit, sauf si un autre joueur le récupère. En bref, il n'est pas très difficile deIl s'agit du point le plus important. Votre cheval étant un être vivant, il a besoin d'être choyé pour rester en vie. Ici, il ne vous faut que de l'eau. S'il ne boit pas, votre équidé mourra tout simplement. Vous devrez donc lui donner de l'eau, notamment par le biais d'un récipient, qui se craft directement via le menu (TAB). Il vous faut 4 cuirs et 20 fibres végétales pour en crafter un. Allez ensuite vers un point d'eau pour le remplir, et le donner à votre cheval. Pour cela, il suffit de monter sur lui et d'appuyer sur la touche d'inventaire.C'est également à cet endroit que vous pourrez découvrir les statistiques de votre destrier, lesquelles sont aléatoires.Vous l'aurez compris, il n'est pas très difficile d', et encore moins de la garder, à condition de lui donner de l'eau.