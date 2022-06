V Rising : La poussière de tombe, comment la fabriquer ?

Comment fabriquer la poussière de tombe dans V Rising ?

étant un jeu de survie, vous commencerez en bas de l'échelle, avec des matériaux peu intéressants. Il vous faudra explorer et crafter des objets, dans le but d'améliorer votre équipement afin d'accéder à des ressources encore plus intéressantes. Certaines ne sont pas forcément très faciles à fabriquer, comme. De ce fait, nous vous expliquons où en trouver dansAprès plusieurs heures de jeu, vous serez amené à construire votre château et donc un nouveau cercueil. Cependant, il vous est demandé d'avoir de, ce qui n'est pas une ressource que nous pouvons trouver dans la nature, en règle générale. Il faut la crafter, mais si vous n'avez pas suivi certaines étapes, vous n'aurez pas la recette.Pour pouvoir, vous devez, dans un premier, crafter la broyeuse, qui vous demandera, notamment, 4 pierres à aiguiser . Une fois sur pied, vous pourrez fabriquer de nouvelles ressources, notamment des briques de pierre pour bâtir des murs en pierre pour le château (et avoir un toit), mais aussi de. Vous aurez, besoin de 100 os pour une unité de poussière de tombe.Vous l'aurez compris, il va falloir tuer un bon nombre de squelettes ou d'animaux pour se faire un joli stock de, d'autant plus que les objets pouvant être craftés avec cette ressource sont parfois très intéressants. De ce fait, les os ne doivent pas être délaissés en début de partie, puisqu'ils vous seront très utiles par la suite.