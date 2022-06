V Rising : Comment stopper le « Castle Heart Decay » ?

Comment stopper le Castle Heart Decay dans V Rising ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après quelques minutes de jeu, vous devrez, dans, construire votre première base, avec comme pièce centrale. Celui-ci permet d'alimenter toutes les installations et machines présentes, ce qui le rend indispensable. Néanmoins,, auquel cas il cessera de fonctionner et verra même son état se dégrader. Si vous ne savez pas, voici ce qu'il faut faire.Que ce soit au moment de la construction de votre première base, ou lorsque vous passerez au niveau suivant, avec un beau château en pierre,. Ce dernier doit d'ailleurs être très souvent alimenté, avec de l'essence sanguine (nous vous avons concocté un guide sur comment obtenir de l'essence sanguine si besoin). Si vous cessez de lui donner de l'essence sanguine, alors les différentes machines (fourneau, tannerie, etc.) ne fonctionneront plus, mais, pire encore,. Il faut donc constamment l'alimenter en essence sanguine, et même l'améliorer, dès que vous le pouvez.De ce fait, si le message «» apparaît dans la partie droite de votre écran, c'est que le niveau d'essence sanguine est faible, et qu'il faut assez vite en remettre. Vous devriez normalement voir le nombre de minutes avant que le stock s'épuise. Une fois que le stock est vide,, ce qu'il faut à tout prix éviter, pour ne pas se retrouver dans une ruine.C'est tout ce qu'il faut savoir à propos du. Si vous avez besoin d'autres informations pour V Rising , n'hésitez pas à consulter nos autres guides