V Rising : Essence sanguine, comment en avoir pour le cœur du château ?

Comment obtenir de l'essence sanguine dans V Rising ?

Une fois que vous aurez commencé à bâtir votre base dans, vous aurez accès à une multitude de nouvelles choses pour améliorer vos équipements. Vous débloquerez, notamment, de nouveaux bâtiments, lesquels ont besoin d'être alimentés en énergie pour fonctionner. Cette énergie est donnée par, à condition que celui-ci soit alimenté. Pour cela, vous avez besoin d'Il se peut, par exemple, que vous ayez construit votre scierie, mais qu'un message vous explique qu'elle est non alimentée et que vous devez. Dans ce cas, sachez que vous devez utiliser l', matérialisée par de petites boules rouges que vous avez, très probablement, dans votre inventaire. Dirigez-vous vers l. N'en mettez pas de trop, pour éviter d'en utiliser inutilement.Une fois, vous différentes machines se mettront alors à fonctionner, et vous pourrez obtenir les ressources convoitées.Concernant l', qui est donc une ressource très utile, voire vitale, sachez que vous en obtenez tout simplement en éliminant vos adversaires. Plus ces derniers seront puissants, plus vous en récolterez. Vous remarquerez donc qu'en farmant les différents mobs, où les animaux sauvages (également utiles pour obtenir de la peau d'animal), vous pouvez avoir un petit stock d', et donc vous consacrer à d'autres tâches le temps d'un moment.Toutefois, si la chasse aux mobs et ennemis n'est pas la tâche qui vous excite le plus dans, sachez que vous allez pouvoir, disponible très tôt dans le jeu, vous permettant de. Il ne faut que 120 pierres et 12 planches pour le fabriquer.N'oubliez pas de glisser quelquesdans le cœur du château si vous avez des productions de matériaux en route, mais que vous avez décidé de partir en expédition. Cela vous évitera de revenir à votre base en voyant que rien n'a avancé.