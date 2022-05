V Rising : Cœur intact, comment en avoir ?

Comment avoir des cœurs intacts dans V Rising ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

étant un jeu de survie, vous commencerez en bas de l'échelle, avec des matériaux peu intéressants. Il vous faudra explorer et crafter des objets, dans le but d'améliorer votre équipement afin d'accéder à des ressources encore plus intéressantes. Certaines ne sont pas forcément très faciles à débusquer et à farmer, comme. De ce fait, nous vous expliquons où en trouver dans, et à quoi ils peuvent vous servir.Une fois arrivé à un certain moment, il vous sera demandé d'obtenir, grâce au pressoir de sang. C'est pourquoi cette ressource est très, très importante. D'ailleurs, il est très probable que vous en trouviez durant vos premières heures de jeu, et il ne faudra pas les consommer. Optez, si vous avez besoin de soin, pour les rats ou les cœurs souillés, lesquels ne sont pas réellement importants, et se trouvent bien plus vite.Pour en revenir à nos, sachez que vous pouvez en farmer assez facilement, grâce aux boss. En (re)tuant ces derniers, vous avez une chance d'obtenir de nouveaux, notamment avec le. Certains boss ne semblent pas en donner, mais vous pouvez maximiser votre gain enen tuant à plusieurs reprises certains boss du jeu. Sinon, vous pouvez également en obtenir sur certains mobs d'un niveau élevé, bien que le taux de drop semble, selon notre expérience, assez faible.est, pour rappel, disponible sur PC, par le biais de Steam. Si vous ne savez pas où trouver certaines ressources, ou boss, n'hésitez pas à consulter la carte interactive de V Rising