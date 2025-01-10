V Rising passe un nouveau cap, alors qu'une mise à jour importante arrive cette année

V Rising s'offre un nouveau week-end gratuit, en plus de réductions
Stunlock Studios a, récemment, annoncé un nouveau week-end gratuit pour son jeu à succès, V Rising.
Atteindre 5 millions de ventes, ce n'est pas juste un chiffre. C'est le témoignage de la passion et du dévouement de notre équipe ainsi que de notre incroyable communauté. L'enthousiasme de nos joueurs nous pousse à repousser les limites et à offrir des expériences toujours plus inoubliables.D'ailleurs, au cours de l'année 2025, V Rising va s'offrir une nouvelle mise à jour importante, qui apportera diverses nouveautés. D'après les informations partagées dans un article sur le site officiel, qui a été relayé sur le compte Twitter/X du jeu, ce patch ajoutera un nouveau biome, une nouvelle faction, de nouveaux boss/Sang V mais aussi une version « sans risque » (sans perte de loot, en cas de mort) et des arènes personnalisables pour la dimension PvP/JcJ du soft. Autant dire que V Rising n'a pas fini de faire parler de lui.
Rappelons, pour conclure, que V Rising est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC ainsi que sur PS5. Vous pouvez l'acheter tout en faisant des économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur PC pour la somme de 6,59 € au lieu de 35 €, soit 81 % de réduction.
What power might a new faction in Vardoran wield?— V Rising (@VRisingGame) December 5, 2024
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