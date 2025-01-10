V Rising passe un nouveau cap, alors qu'une mise à jour importante arrive cette année

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 janvier 2025 à 14h50
Stunlock Studios a dévoilé de nouvelles informations concernant les ventes de V Rising, qui doit se doter d'une mise à jour importante en 2025.
V Rising passe un nouveau cap, alors qu'une mise à jour importante arrive cette année
Depuis sa sortie, V Rising connaît un beau succès, à tel point que le jeu de survie de Stunlock Studios s'est offert un portage PS5 en 2024. Il y a très peu de temps, ledit studio de développement a révélé un nouveau chiffre concernant le nombre d'exemplaires de V Rising vendus, tout en rappelant que le titre va prochainement profiter d'une mise à jour conséquente.

5 millions d'exemplaires vendus et une mise à jour à venir pour V Rising

Récemment, Stunlock Studios a, effectivement, annoncé que V Rising s'est écoulé à plus de 5 millions de copies. Il y a de grandes chances que cette statistique inclut les ventes réalisées sur PC ainsi que sur la dernière console de Sony, la PS5. Un chiffre qui reste important, vous en conviendrez certainement. À ce sujet, le PDG de Stunlock Studios, Rickard Frisegard, a déclaré : 
Atteindre 5 millions de ventes, ce n'est pas juste un chiffre. C'est le témoignage de la passion et du dévouement de notre équipe ainsi que de notre incroyable communauté. L'enthousiasme de nos joueurs nous pousse à repousser les limites et à offrir des expériences toujours plus inoubliables.
D'ailleurs, au cours de l'année 2025, V Rising va s'offrir une nouvelle mise à jour importante, qui apportera diverses nouveautés. D'après les informations partagées dans un article sur le site officiel, qui a été relayé sur le compte Twitter/X du jeu, ce patch ajoutera un nouveau biome, une nouvelle faction, de nouveaux boss/Sang V mais aussi une version « sans risque » (sans perte de loot, en cas de mort) et des arènes personnalisables pour la dimension PvP/JcJ du soft. Autant dire que V Rising n'a pas fini de faire parler de lui.
Rappelons, pour conclure, que V Rising est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC ainsi que sur PS5. Vous pouvez l'acheter tout en faisant des économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur PC pour la somme de 6,59 € au lieu de 35 €, soit 81 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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