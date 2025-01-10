V Rising passe un nouveau cap, alors qu'une mise à jour importante arrive cette année

Stunlock Studios a dévoilé de nouvelles informations concernant les ventes de V Rising, qui doit se doter d'une mise à jour importante en 2025.

5 millions d'exemplaires vendus et une mise à jour à venir pour V Rising

Atteindre 5 millions de ventes, ce n'est pas juste un chiffre. C'est le témoignage de la passion et du dévouement de notre équipe ainsi que de notre incroyable communauté. L'enthousiasme de nos joueurs nous pousse à repousser les limites et à offrir des expériences toujours plus inoubliables.

What power might a new faction in Vardoran wield?



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Depuis sa sortie,connaît un beau succès, à tel point que le jeu de survie de Stunlock Studios s'est offert un portage PS5 en 2024. Il y a très peu de temps, ledit studio de développement a révéléRécemment, Stunlock Studios a, effectivement, annoncé que. Il y a de grandes chances que cette statistique inclut les ventes réalisées sur PC ainsi que sur la dernière console de Sony, la PS5. Un chiffre qui reste important, vous en conviendrez certainement. À ce sujet, le PDG de Stunlock Studios, Rickard Frisegard, a déclaré :D'ailleurs,, qui apportera diverses nouveautés. D'après les informations partagées dans un article sur le site officiel, qui a été relayé sur le compte Twitter/X du jeu, ce patch ajoutera un nouveau biome, une nouvelle faction, de nouveaux boss/Sang V mais aussi une version « sans risque » (sans perte de loot, en cas de mort) et des arènes personnalisables pour la dimension PvP/JcJ du soft. Autant dire quen'a pas fini de faire parler de lui.Rappelons, pour conclure, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC ainsi que sur PS5. Vous pouvez l'acheter tout en faisant des économies, grâce à notre