Uncharted 4 va arriver sur PC

Comme nous le savons, plusieurs exclusivités Sony sont vouées à débarquer sur PC ces prochaines années. Après des documents de présentation liés aux « relations avec les investisseurs » deviennent de dévoiler que le constructeur est sur le point deLe document en question est une page intitulée « Plus de sorties prévues sur PC » avec une image du jeu de. De plus, d'autres diapositives indiquent de nouveaux vecteurs de croissance, avec des sorties PC qui devraient permettre à la société d'augmenter le retour sur investissement et aussi de voir ses licences phares posséder des communautés encore plus importantes.Le choix den'est pas vraiment étonnant puisque depuis quelques jours, plusieurs informations ont mentionné la décision de la société, avec notamment Epic Games qui aurait donné pas moins de 200 millions de dollars afin d'avoir quelques jeux exclusifs sur sa plateforme, ou encore la page Steam de PlayStation Studios, qui a, le temps d'un moment, augmenté le nombre de jeux disponibles, sous-entendant que d'autres arriveraient.Il va cependant falloir attendre un peu plus pour avoir des informations concernant ce portage, qui devrait être officialisé en bonne et due forme assez vite.