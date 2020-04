PlayStation Plus : Les jeux gratuits du mois d'avril 2020

Sony a levé le voile sur les deux jeux gratuits du mois d'avril 2020 pour les abonnés du PlayStation Plus.

Uncharted 4: A Thief’s End et DiRT Rally 2.0 gratuits avec le PS+

Outre la possibilité de profiter de certaines fonctionnalités multijoueur, les abonnéspeuvent profiter, chaque mois, d'au moins deux jeux gratuits, et ce tant que leur abonnement est valable. Après avoir rendu disponible en mars, Shadow of the Colossus et Sonic Forces, deux nouveaux jeux peuvent être récupérés.est le dernier opus majeur de la série et conclu ainsi le récit de Nathan Drake. Plutôt bien apprécié par les amateurs de la licence, cet opus marque l'arrivée de Samuel Drake, frère de Nathan, qui était présumé mort depuis une quinzaine d'années. Les deux frères doivent alors partir en quête d'un trésor exceptionnel, avec toutes les difficultés que cela incombe, sans compter les complications inattendues. Il s'agit, à l'heure actuelle, de l'opus le plus vendu de la série.Pour ce qui est de, il s'agit, comme le nom l'indique, d'un jeu de course axé sur le rallycross. De nombreuses courses sous licence officielles seront donc disponibles. Qui plus est, vous aurez le choix parmi plus de cinquante véhicules, avec un mode « carrière » lequel vous permettra de recruter des membres pour votre équipe, mais aussi d'agrandir votre garage. Bien entendu, il sera possible d'affronter des joueurs du monde entier en ligne.etsont récupérables gratuitement dès le 7 avril.