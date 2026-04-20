Uncharted 4 a failli être annulé pour une raison très surprenante

Malgré ses 18 millions de copies vendues, Uncharted 4 était à deux doigts de ne pas arriver dans le catalogue de la PlayStation 4. C'est ce qu'a révélé un ancien employé de Naughty Dog dans un entretien exceptionnel.

La première version d'Uncharted 4, un jeu « nul » et « sans objectifs » ?

Le jeu est nul. Il n'y a pas d'objectifs, on a du mal à suivre l'action, les commandes sont maladroites, ce n'est pas votre style, ce n'est pas ce que nous avions l'habitude de faire.

Un scénario catastrophe qui a failli coûter le financement du projet en question

Il est difficile d'imaginer quea failli ne jamais voir le jour, d'autant qu'il est associé à une licence culte pour des millions de joueurs. Mais il s'agit bien de l'une des anecdotes les plus méconnues liées au développement d'Lors d'un entretien diffusé sur la chaîne YouTube de KIWI TALKZ, Gabriel Betancourt est revenu plus en détail sur cette histoire étonnante. Ancien de chez Naughty Dog, il a travaillé pour Naughty Dog entre juillet 2012 et février 2019. Présent lors du développement de la 4e aventure de Nathan Drake, il a révélé queL'intéressé ne précise pas à quel moment du développement cette anecdote est survenue. Toutefois, il raconte quePourtant, la franchise Uncharted avait été un succès public et critique sur PlayStation 3. Préparer son arrivée sur la nouvelle génération de consoles devait donc être une formalité.Confiantes, les équipes en charge du projet présentent donc la démo dans le cadre d'une réunion à laquelle assistaient l'un des réalisateurs d'une autre équipe, la directrice du projet et la direction générale. Mais sa réponse a choqué toute la salle. S'il n'était pas là pour l'entendre, Gabriel Betancourt a raconté ce qui s'est passé :Cependant, Gabriel Betancourt précise que ces révélations ne sont que le début des problèmes. Suite à cet avis désastreux,. Elle aurait déclaré : « Vous êtes dans le pétrin. On va couper les vivres si vous ne corrigez pas tout ça. »Dans l'urgence,Puis Uncharted 4 aurait été entièrement refait, devenant la version que nous connaissons tous.Si l'anecdote est improbable,. Mais plusieurs détails suggèrent que le titre est bien le héros de cette histoire improbable, d'autant que son scénario a été remanié à plusieurs reprises.