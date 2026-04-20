Uncharted 4 a failli être annulé pour une raison très surprenante

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 20 avril 2026 à 18h13
Malgré ses 18 millions de copies vendues, Uncharted 4 était à deux doigts de ne pas arriver dans le catalogue de la PlayStation 4. C'est ce qu'a révélé un ancien employé de Naughty Dog dans un entretien exceptionnel.
Uncharted 4 a failli être annulé pour une raison très surprenante
Il est difficile d'imaginer que le quatrième jeu le plus vendu de la PlayStation 4 a failli ne jamais voir le jour, d'autant qu'il est associé à une licence culte pour des millions de joueurs. Mais il s'agit bien de l'une des anecdotes les plus méconnues liées au développement d'Uncharted 4 : A Thief's End

Lors d'un entretien diffusé sur la chaîne YouTube de KIWI TALKZ, Gabriel Betancourt est revenu plus en détail sur cette histoire étonnante. Ancien de chez Naughty Dog, il a travaillé pour Naughty Dog entre juillet 2012 et février 2019. Présent lors du développement de la 4e aventure de Nathan Drake, il a révélé que le prototype d'un jeu était catastrophique et cela a failli coûter très cher au studio

La première version d'Uncharted 4, un jeu « nul » et « sans objectifs » ?

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L'intéressé ne précise pas à quel moment du développement cette anecdote est survenue. Toutefois, il raconte que « c'était un projet en production depuis presque trois ans et demi, et la direction avait commencé à avoir des doutes ». Pourtant, la franchise Uncharted avait été un succès public et critique sur PlayStation 3. Préparer son arrivée sur la nouvelle génération de consoles devait donc être une formalité. 

Confiantes, les équipes en charge du projet présentent donc la démo dans le cadre d'une réunion à laquelle assistaient l'un des réalisateurs d'une autre équipe, la directrice du projet et la direction générale. Mais sa réponse a choqué toute la salle. S'il n'était pas là pour l'entendre, Gabriel Betancourt a raconté ce qui s'est passé : 
Le jeu est nul. Il n'y a pas d'objectifs, on a du mal à suivre l'action, les commandes sont maladroites, ce n'est pas votre style, ce n'est pas ce que nous avions l'habitude de faire.

Un scénario catastrophe qui a failli coûter le financement du projet en question

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Cependant, Gabriel Betancourt précise que ces révélations ne sont que le début des problèmes. Suite à cet avis désastreux, la direction générale (qui jusque-là ne prêtait pas attention au projet car en confiance) a revu sa position. Elle aurait déclaré : « Vous êtes dans le pétrin. On va couper les vivres si vous ne corrigez pas tout ça. »

Dans l'urgence, le directeur du projet fut écarté. Puis Uncharted 4 aurait été entièrement refait, devenant la version que nous connaissons tous.

Miniature vidéo

Si l'anecdote est improbable, Gabriel Betancourt ne précise jamais que le jeu en question est Uncharted 4. Mais plusieurs détails suggèrent que le titre est bien le héros de cette histoire improbable, d'autant que son scénario a été remanié à plusieurs reprises.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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