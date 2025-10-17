UFL : Une date de sortie pour le plus gros concurrent de FC 26

Attendu pour la fin de l'année, UFL vient de partager sa date de sortie sur PC, alors qu'il est déjà disponible sur PS5 et Xbox Series depuis un peu moins d'un an.
Il y a quelques semaines, Strikerz Inc avait expliqué que UFL devrait arriver sur PC à la fin de l'année
, en novembre ou décembre. Cette fenêtre est bien respectée, même mieux puisqu'il sortira avec un tout petit peu d'avance sur cette plateforme, comme viennent de l'indiquer les développeurs. Avec une mise à jour majeure sur toutes les plateformes.
Date de sortie d'UFL sur PC
Sur ses réseaux sociaux, le studio a effectivement confirmé que la date de sortie d'UFL sur PC était le 30 octobre prochain
, soit dans moins de deux semaines. De quoi faire plaisir aux joueurs fans de foot qui pourront enfin avoir une alternative à FC 26
sur cette plateforme, après le lancement en demi-teinte du jeu d'Electronic Arts cette année.
Ce lancement se fera en accès anticipé, comme la version consoles. Plus d'informations seront communiquées le 21 octobre.
Une mise à jour majeure pour accompagner cette sortie
Strikerz Inc ne chôme pas apporte sans cesse de nouvelles choses à UFL
. Pour marquer le coup de ce portage sur PC, les développeurs prévoient une mise à jour majeure, qui changera grandement l'expérience de jeu. Voici ce qui a été annoncé pour le moment :
- Nouvelle physique de balle
- Packs de légendes uniques
- Mise à jour du gameplay principal
- Nouveau pass équipe
- Nouveaux joueurs et transferts d'été
- Aucun match nul lors du Weekend Showdown à partir de maintenant
Le studio promet bien d'autres changements, lesquels seront développés lors d'une présentation dédiée, prévue le 21 octobre. La manière dont UFL arrive sur PC sera également précisée, mais nous devrions retrouver la même version que celle sur PS5 et Xbox Series, en free-to-play. Reste à savoir si le cross-play sera de la partie ou non.
Rendez-vous donc le 21 octobre pour plus d'informations, et ce 30 octobre, qui verra UFL débarquer sur PC, mais aussi accueillir une immense mise à jour
, qui contentera peut-être les joueurs déçus par ce FC 26.
commentaire (1)
Il faut vraiment arrêter avec ces titres putaclics, UFL n'est absolument pas un concurrent de EA Sports FC. UFL et FC n'ont ni le même modèle économique ni le même type de gameplay et encore moins le même contenu ou bagage historique. UFL est un concurrent direct de eFootball qui s'est lui-même écarté de la bataille avec FIFA en 2021.