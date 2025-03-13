UFL présente son nouveau mode de jeu, avec de belles récompenses au programme

Le jeu de football UFL étoffe son expérience avec un mode tournoi quotidien riche en récompenses, disponible sans limites dès aujourd'hui, avec quelques subtilités intéressantes.
Un nouveau mode pour dynamiser UFL
UFL
, le jeu de foot gratuit qui s'affirme comme un concurrent sérieux à FC 25
et la licence, accueille un tout nouveau mode baptisé « Playoffs
». Celui-ci arrivera le 17 mars et permettra aux joueurs de participer à des tournois pour gagner des récompenses telles que des devises internes au jeu : CP, RP et XP
. Ce mode propose une approche simple et efficace : un tournoi quotidien, des affrontements intenses contre d'autres équipes et des récompenses qui viendront enrichir votre club virtuel.
Le point le plus important est que contrairement à l'autre mode de jeu principal, qui vous fait affronter d'autres joueurs en fonction de votre classement, vous n'affronterez ici que l'IA. Le mode Playoffs est effectivement du PvE
, le premier d'UFL.
Des récompenses quotidiennes à récupérer
Chaque jour, votre première participation au tournoi vous offrira la possibilité de remporter des récompenses spéciales
, incluant les principales monnaies d'UFL. Ces récompenses ne peuvent être gagnées qu'une fois par jour, mais le nombre de participations reste illimité
. Si vous manquez une journée, vous pourrez toujours récupérer les récompenses ultérieurement, à condition de jouer au cours de la même semaine.
Un système pensé pour fidéliser les joueurs
Avec cette approche flexible et généreuse, les développeurs souhaitent inciter les joueurs à revenir régulièrement, mais sans pression excessive. Les récompenses seront réinitialisées chaque semaine, et même les joueurs occasionnels pourront y trouver leur compte en participant selon leur propre rythme. En parallèle, une mise à jour importante sera publiée, pour améliorer le gameplay.
Ce nouveau mode PvE est un atout de plus pour UFL, qui poursuit son ascension face aux mastodontes du marché. Disponible gratuitement sur PS5 et Xbox Series, UFL est aussi prévu sur PC
, mais aucune date n'a pour le moment été communiqué.
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