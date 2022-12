UFL présente certaines cinématiques et parle de l'importance de l'IA

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Après des années de monopole, après que PES, devenu eFootball, se soit saboté,, qui semble prometteur, tout du moins sur le papier étant donné que nous n'avons pas encore vu de réelles séquences de gameplay. Malgré un report pour 2023 , les développeurs, Strikerz Inc., partagent de temps à autre des informations, dont récemment sur les cinématiques que les joueurs pourront voir.Que ce soit lors d'un changement, avant un coup franc ou un pénalty, ou après avoir marqué un but,. L'objectif est que ces dernières soient aussi réalistes que possible, comme lorsque nous regardons un match, avec de la diversité dans le positionnement de la caméra, ou la vie globale du terrain. Dans la vidéo mise en ligne, les développeurs expliquent qu'il est très difficile de mettre en place ces variantes, notamment dans le fait de programmer le choix de telle ou telle cinématique en fonction du contexte.En plus de ces cinématiques, visibles dans la vidéo,. Il est en effet complexe de créer une IA qui contrôle les autres joueurs tout en ayant une logique footballistique. D'autant plus qu'il existe de nombreuses façons de jouer au foot, et que l'IA doit s'adapter à la vôtre. Pour cela,. Si nous n'avons pas de précision, il est possible que nous puissions modifier des consignes tactiques, telles que le pressing, les appels ou encore la construction du jeu (rapide, lente, etc.), à la manière de FIFA.Malheureusement, aucune date de sortie n'a été partagée concernant, qui doit arriver en 2023, en free-to-play, sur PC et consoles. Strikerz Inc. nous en dira plus en temps voulu.