UFL : Heure de sortie en France du concurrent de FC 25 (PS5 et Xbox Series)

Découvrez l'heure de sortie, en France, de UFL, le nouveau concurrent de FC 25, qui arrive sur PS5 et Xbox Series.
Depuis plusieurs années, nous savons qu'un nouveau jeu de foot arrive, UFL
. Celui-ci vise évidemment à concurrencer la licence FIFA, qui est depuis devenue EA SPORTS FC. UFL souhaite proposer un gameplay équilibré et surtout écarter tous les composants pay-to-win que peut avoir la licence, comme nous le voyons chaque année et dernièrement dans FC 25
.
Bien qu'il va être très difficile de venir s'imposer, surtout que UFL va miser sur le temps pour s'améliorer, il reste attendu par de nombreux joueurs. Découvrez donc l'heure de sortie de UFL sur PS5 et Xbox Series
.
Heure de sortie de UFL sur PS5 et Xbox Series en France
Malheureusement, UFL ne va arriver dans un premier temps que sur PS5 et Xbox Series
, puisque la version console est attendue pour 2025. De quoi laisser Strikerz Inc travailler sur l'optimisation et l'amélioration avant de voir arriver une nouvelle vague de joueurs.
Concernant l'heure de sortie, il faudra patienter un peu plus que ce qui était prévu, étant donné que l'heure de sortie de UFL est programmée à 17h ce 5 décembre
. Le titre arrivera en free-to-play, et tout le monde pourra donc tenter l'aventure à ce moment-là.
Nul doute que les joueurs seront nombreux au lancement, mais qu'au fil du temps, ces derniers retourneront sur FC 25, le temps que l'expérience s'améliore. La base est déjà bonne, et UFL a réellement de quoi venir concurrencer la licence, avec du travail. Les développeurs devront également apporter du contenu, puisqu'à la sortie, un seul mode compétitif sera disponible, similaire à la Division Rivals.
Rendez-vous donc ce 5 décembre, aux alentours de minuit, pour découvrir UFL gratuitement sur PS5 et Xbox Series. Le titre est déjà disponible avec un accès anticipé depuis le 28 novembre.
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