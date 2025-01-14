UFL dévoile son nombre de joueurs pour son premier mois, joli succès pour le concurrent de FC 25

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 janvier 2025 à 18h05
Le concurrent de FC 25, UFL, a dévoilé son nombre de joueurs, un mois après sa sortie. Les statistiques sont plutôt bonnes.
UFL dévoile son nombre de joueurs pour son premier mois, joli succès pour le concurrent de FC 25
Disponible depuis le début du mois de décembre, UFL est le jeu de foot qui vise à concurrencer FC 25 et ses suites dans le temps. Pour cela, les développeurs comptent bâtir une communauté et s'appuyer sur leur retour. Un mois plus tard, il semblerait que les joueurs aient été au rendez-vous.

Déjà trois millions de joueurs

UFL a effectivement franchi une étape majeure avec plus de 3 millions de joueurs enregistrés à travers le monde en l'espace d'un mois. Ce chiffre, partagé par les développeurs dans un message de gratitude sur X, reflète l'enthousiasme grandissant pour cette nouvelle alternative dans l'univers des jeux de football, même s'il est loin d'être parfait pour le moment. Les mises à jour viendront l'améliorer avec le temps.

Les joueurs de UFL proviennent des quatre coins du globe, les pays les plus représentés étant les États-Unis, le Brésil, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, le Mexique, l'Italie, l'Espagne, l'Arabie Saoudite et la Turquie. Ce large éventail géographique illustre l'impact global du jeu et la diversité de sa communauté.
Dans sa déclaration sur les réseaux sociaux, l'équipe de développement a exprimé sa reconnaissance :
Vous avez cru en nous, vous nous avez soutenus, et aujourd'hui, nous y sommes. Merci pour chaque match joué et chaque retour partagé. UFL ne serait pas le même sans son incroyable communauté. Continuons à construire ce rêve ensemble.
Reste à savoir comment va évoluer UFL, et quel sera le contenu des prochaines mises à jour, qui seront décisives sur l'avenir du jeu à court terme.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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