UFL dévoile son nombre de joueurs pour son premier mois, joli succès pour le concurrent de FC 25

Le concurrent de FC 25, UFL, a dévoilé son nombre de joueurs, un mois après sa sortie. Les statistiques sont plutôt bonnes.

Déjà trois millions de joueurs

3 MILLION PLAYERS REGISTERED!

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You believed, supported, and now we're here 🙌

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Thank you for every match played and every moment and feedback shared.

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UFL wouldn't be the same without its incredible community. Here's to building the dream together ❤️

⠀#uflgame… pic.twitter.com/VrCvejBv0a — UFL (@UFLgame) January 14, 2025

Vous avez cru en nous, vous nous avez soutenus, et aujourd'hui, nous y sommes. Merci pour chaque match joué et chaque retour partagé. UFL ne serait pas le même sans son incroyable communauté. Continuons à construire ce rêve ensemble.

Disponible depuis le début du mois de décembre,et ses suites dans le temps. Pour cela, les développeurs comptent bâtir une communauté et s'appuyer sur leur retour. Un mois plus tard, il semblerait que les joueurs aient été au rendez-vous.. Ce chiffre, partagé par les développeurs dans un message de gratitude sur X, reflète l'enthousiasme grandissant pour cette nouvelle alternative dans l'univers des jeux de football, même s'il est loin d'être parfait pour le moment. Les mises à jour viendront l'améliorer avec le temps.Les joueurs de UFL proviennent des quatre coins du globe, les pays les plus représentés étant les États-Unis, le Brésil, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, le Mexique, l'Italie, l'Espagne, l'Arabie Saoudite et la Turquie. Ce large éventail géographique illustre l'impact global du jeu et la diversité de sa communauté.Dans sa déclaration sur les réseaux sociaux, l'équipe de développement a exprimé sa reconnaissance :Reste à savoir comment va évoluer UFL, et quel sera le contenu des prochaines mises à jour, qui seront décisives sur l'avenir du jeu à court terme.