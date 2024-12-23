UFL dévoile ses premiers changements dans le gameplay, pour début 2025

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 décembre 2024 à 17h14
Moins d'un mois après son lancement, les développeurs ont communiqué sur quelques changements qui arriveront dans UFL d'ici quelques semaines, pour améliorer le gameplay.
UFL dévoile ses premiers changements dans le gameplay, pour début 2025
Les développeurs d'UFL ont écouté les retours des joueurs et préparent une mise à jour ambitieuse pour améliorer l'expérience de jeu. La version 61.0, prévue pour la mi-janvier, introduira plusieurs ajustements basés sur les commentaires des fans.

Les améliorations de gameplay à venir pour UFL

Plusieurs améliorations ont d'ores et déjà été annoncées, concernant notamment les gardiens et les passes : 
  • Réactions des gardiens améliorées : les gardiens réagiront mieux face aux têtes effectuées à plus de 10 mètres.
  • Tirs depuis un angle fermé : augmentation des chances d'arrêt des gardiens dans ces situations.
  • Précision des passes réduite : notamment pour les joueurs dans des positions inconfortables.
  • Précision des centres et passes en une touche diminuée : pour un gameplay plus équilibré.
  • Duels aériens : avantage accru pour l'équipe en défense lors des corners.
  • Positionnement défensif corrigé : pour limiter les abus liés aux longues passes et centres.
En plus de ces améliorations, l'équipe a annoncé une révision des récompenses du UFL Weekend Showdown, toujours en réponse aux suggestions des joueurs. Les détails seront partagés prochainement.

Avec ces modifications, les développeurs d'UFL réaffirment leur volonté de prendre en compte les retours des joueurs pour perfectionner le jeu. Le patch complet sera dévoilé à l'approche de la sortie.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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