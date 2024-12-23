UFL dévoile ses premiers changements dans le gameplay, pour début 2025

Le studio derrière le jeu de foot UFL licencie 250 personnes

Le studio Strikerz, créateur du jeu UFL, traverse une crise majeure. Plus de la moitié des effectifs seraient licenciés à la suite d'un lancement en demi-teinte, et de la difficulté à réunir des joueurs sur le long terme. Une restructuration brutale qui soulève de nombreuses questions sur l'avenir de cette simulation de football.