UFL : De vraies séquences de gameplay pour le concurrent de FIFA

Enfin du gameplay pour UFL

Long time no see.



A few captured moments from @UFLgame internal playtest.

Some things will obviously get updated, just another work in progress.

Btw, the next Insider Episode will feature:

-graphics update (day/night time, game/closeup camera)

-ball physics



Stay tuned folks! pic.twitter.com/cEACNaoBCu — Eugene Nashilov (@styxflows) October 11, 2022

Même sia été reporté de quelques mois, pour arriver en 2023, sans plus de précision, les développeurs continuent leur travail et organisent, en ce moment, quelques playtests. Eugene Nashilov, PDG de Strikerz Inc, a profité de ce moment pour nous partager, sur ses réseaux sociaux,Après les quelques images, peu parlantes, partagées plus tôt dans l'année, nous avons eu le droit à des choses plus intéressantes. Ici,. Cela permet d'avoir un aperçu de l'expérience, qui est toutefois loin du résultat final, comme tient à la préciser Eugene Nashilov. De nombreuses choses seront améliorées d'ici à la sortie d'UFL, bien évidemment.D'ailleurs, les développeurs reviendront très vite vers nous pour nous montrer quelques fonctionnalités et améliorations, notamment la luminosité du terrain selon le moment de la journée (jour/nuit) et les différentes caméras. La physique du ballon sera également abordée.Pour rappel,souhaite s'imposer dans le milieu et donc faire concurrence à FIFA qui déçoit, mais reste populaire par manque de choix pour les joueurs. Reste à savoir si le gameplay saura séduire la communauté, ce qui n'est pas une certitude.