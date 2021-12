Tunic : une date de sortie annoncée

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Déjà à l'origine de titres primés tels queou même, nominé pendant les Games Awards, FINJI gardait dans leur manche la date de sortie du jeu. La cérémonie était donc pour eux le moment d'avancer de nouvelles informations sur le titre en commençant par rappeler que saest disponible dusurvous propose d'incarner un petit renard,, explorant une terre aussi colorée qu'étrange et dangereuse. Il vous faudra découvrir l'ensemble des secrets que recèle ce monde tout en faisant attention aux moindres recoins.où vous serez conviés à révéler des objets uniques, de nouvelles techniques de combat etalors que notre héros se fraye un chemin à travers un nouveau monde intriguant.Finalement, on note que l'équipe derrière le développement den'est autre que Tunic Team, tandis que le titre est doté d'une bande-son originale du, tout cela pour vous accompagner au sein de votre aventure palpitante où de nombreuses créatures, plus ou moins colossales vous attendent ainsi que de nombreux secrets.Il ne vous reste plus que quelques mois à attendre puisquesera lancé lesur. Pas encore de prix pourmais il est possible de trouver une démo ainsi que plus d'informations directement sur Steam Localisés en plusieurs langues, les joueurs pourront jouer àen anglais, espagnol, français, italien, allemand, portugais brésilien,