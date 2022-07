Tribes of Midgard arrive sur consoles Xbox et Nintendo Switch

Our tribe is growing - Tribes of Midgard will be available on @Xbox on August 16! ✨



est un jeu d'action-aventure, disposant de mécaniques roguelike et de survie, développé par Norsfell Games et édité par Gearbox Publishing. Le titre est sorti en juillet 2021 sur PS4, PS5 et PC. Depuis, les joueurs et les joueuses sévissant sur consoles Xbox et Nintendo Switch se demandent si et quand est-ce qu'ils pourront, eux aussi, parcourir cette aventure.Pour rappel, au mois d'avril de cette année, les portages de Tribes of Midgard sur Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch avaient été listés sur l'ESRB . Pour autant, à ce moment-là, Norsfell Games n'avait pas officialisé l'arrivée de ces versions de Tribes of Midgard.Or, cela vient de changer. En effet, grâce à une récente publication sur le compte officiel Twitter du jeu, nous apprenons que. Remarquons qu'à cette même date, Tribes of Midgard accueillera une nouvelle saison, soit la troisième, nommée « Inferno Saga ».Rappelons que Tribes of Midgard propose de la coopération en ligne. Les joueurs et les joueuses doivent protéger leur village et la pousse d'Yggrasil, face aux nombreux ennemis, arrivant la nuit. Pour ce faire, il convient de collecter des ressources, crafter de l'équipement, entre autres, tout en affrontant des bêtes mythiques et des Géants. Vous pouvez retrouver quelques guides dans le but de progresser plus rapidement.est actuellement disponible sur PC et PlayStation. Si vous souhaitez l'acquérir sur l'une de ces plateformes tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :