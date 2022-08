Tribes of Midgard : La Saison 3 et les versions Xbox/Nintendo Switch sont disponibles

PC Édition Standard → 4,99 € au lieu de 19,99 €, soit 75 % de réduction.



Comme prévu et annoncé au cours du mois d'août de cette année 2022, les joueurs et les joueuses sévissant sur consoles Xbox et sur Nintendo Switch peuvent désormais se procurer et découvrir le titre de Norsfell et Gearbox Publishing, Tribes of Midgard. Pour rappel, le titre coopératif, mélangeant des mécaniques de type roguelike et de survie, s'était rendu disponible en juillet 2021 sur PlayStation et PC.Pour l'occasion, Tribes of Midgard a accueilli la Saison 3 . Cette saison, intitulée « Inferno Saga » en anglais, apporte, notamment un tout nouveau biome à explorer et un nouveau boss à affronter. De plus, les développeurs ont retravaillé le mode survie afin de proposer une expérience de jeu « plus détendue » pour les joueurs et les joueuses. Sans oublier, le mode construction qui a également été repensé. Par ailleurs, de nouvelles constructions et décorations sont désormais disponibles sur Tribes of Midgard.D'ailleurs, vous pouvez découvrir plus de détails quant à ces nouveautés grâce à un trailer, récemment partagé, présentant la Saison 3 du soft de Norsfell et Gearbox Publishing.Notons que pour découvrir cette nouvelle saison, les joueurs et les joueuses sévissant sur PC ou bien sur PlayStation devront impérativement télécharger la dernière mise à jour gratuite de Tribes of Midgard.est à retrouver sur PC, Xbox, Nintendo Switch et PlayStation. Si vous souhaitez l'acquérir sur l'une de ces plateformes tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :