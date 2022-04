Tribes of Midgard : Les versions Switch et Xbox ont été listées sur l'ESRB

PC Édition Standard → 6,19 € au lieu de 19,99 €, soit 69 % de réduction. Édition Spéciale → 6,69 € au lieu de 29,98 €, soit 78 % de réduction.

Le titre de Norsfell Games, Tribes of Midgard, se veut être un jeu de survie et un RPG empli d'action. De nombreux joueurs et de joueuses, étant sur consoles PlayStation ou bien sur PC, ont déjà pu mettre les mains sur le titre. Celles et ceux possédant une Xbox One, une Xbox Series ou bien une Nintendo Switch se demandent si, eux aussi, pourront profiter de cette aventure.Il se pourrait bien que. En effet, le titre vient d'être listé sur l'ESRB . Sur la page, il est fait mention des plateformes suivantes : Xbox One, Xbox Series et Switch. La mise en ligne de cette classification semble, donc, indiquer que les portages des plateformes précédemment citées sont en bonne voie. Ils pourraient donc arriver dans très peu de temps.Pour le moment, ni Norsfell Games ni Gearbox Publishing n'ont confirmé cela. Il faut donc attendre une communication officielle de leur part, afin de connaître le fin mot de l'histoire et la possible date de sortie de ces portages. Nous restons à l'affût des prochaines informations à ce sujet, et nous vous tiendrons informés.est actuellement disponible sur PC et PlayStation.