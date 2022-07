Tribes of Midgard : La Saison 3 débarque en août (mode survie 2.0, nouveau biome, nouvelles armes...)

PC Édition Standard → 4,99 € au lieu de 19,99 €, soit 75 % de réduction. Édition Spéciale → 5,69 € au lieu de 29,98 €, soit 81 % de réduction.

PlayStation Carte PSN de 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Disponible depuis le mois de juillet 2021 sur PS4, PS5 et PC, Tribes of Midgard s'apprête à débarquer sur consoles Xbox et Nintendo Switch. En effet, ces versions arriveront dès cet été , et plus précisément le 16 août prochain. Pour l'occasion, les développeurs de chez Norsfell Games ont également prévu de sortirDébarquant le 16 août prochain, sur toutes les plateformes de jeu, la Saison 3 apportera son lot de nouveautés sur Tribes of Midgard. Tout d'abord, remarquons que le studio de développement en charge aafin de livrer une expérience de jeu alternative, qui se veut « plus détendue » : les Jötnar n'attaqueront plus votre village. Il sera tout de même possible de les affronter, en les rencontrant dans les régions de Midgard, afin de récupérer diverses récompenses. Ce qui devrait permettre aux joueurs et aux joueuses de façonner, en toute sécurité, leur village.À ce sujet, le mode construction a été repensé, pour cette nouvelle version du mode survie, et les joueurs devront être « autonomes pour fabriquer des objets ». De plus, dearriveront avec la Saison 3.Par ailleurs, cette troisième saison introduira un, soit « The Volcanic Spire », en anglais, ainsi que de. Il faudra, d'ailleurs, « endurer la hausse des températures, les rivières de lave et les ennemis ardents » de la zone, avant de découvrir et affronterHeureusement, nous pourrons compter sur de nouvelles armes, comme des lances, permettant d'attaquer à une plus grande distance.Finalement, les développeurs profiteront de cette nouvelle saison pour apporter des améliorations diverses. Si vous désirez plus de détails, sachez que la roadmap complète est disponible sur le site officiel du jeu est actuellement disponible sur PC et PlayStation. Si vous souhaitez l'acquérir sur l'une de ces plateformes tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :