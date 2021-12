Shift Codes Tribes of Midgard : Liste de tous les codes

Liste des Shift Codes pour Tribes of Midgard

Shift codes actifs Tribes of Midgard

Chapeau Allfather Yule (Expire le 3 janvier) → 5K6TT-W5RTC-3T3BT-BJ3JT-HR5ZH (Nouveau)

Shift codes expirés Tribes of Midgard

Aucun Shift code pour Tribes of Midgard n'est actuellement expiré.

Comment activer les codes Shift Tribes of Midgard ?

est disponible depuis le mois de juillet 2021 sur PC et PlayStation, mais ne proposait pas encore deà ses joueurs, bien que les développeurs, ou plutôt les éditeurs, Gearbox, aient prévu d'en ajouté, à un moment. Ces derniers sont apparus plusieurs mois plus tard, en fin d'année 2021.Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste de, qui sont actifs ou l'ont été. Ces codes permettent de récupérer quelques récompenses en jeu, notamment des cosmétiques pour personnaliser votre Viking. Étant donné que le premier a mis plusieurs mois à être partagé, nous ne savons pas si de nombreux autres seront publiés par la suite, mais les développeurs devraient, normalement, nous en partager de temps à autre, à l'occasion d'événements spéciaux.N'hésitez pas à indiquer dans l'espace commentaires, en bas de l'article, si certains codes ne sont plus actifs, afin que nous mettions l'article à jour.Étant donné qu'il s'agit de, vous allez devoir vous rendre sur le site de Gearbox . Il faudra vous connecter, si vous avez déjà un compte, ou en créer un, avec la plateforme sur laquelle vous possédez le jeu. Ensuite, vous n'avez plus qu'à entrer l'un des codes présents dans la liste ci-dessus dans la case dédiée et appuyer sur « VÉRIFICATION ». Vous devrez alors choisir la plateforme pour récupérer votre dû. La récompense sera, dans la foulée, disponible en jeu et pourrez l'utiliser comme bon vous semble.En jeu, vous n'avez qu'à vous rendre dans le dernier onglet, celui des paramètres et aller sur la dernière page. Cliquez sur « Ouvrir » et suivez les instructions.reste disponible sur PC et PlayStation. Vous pouvez suivre toute l'actualité du jeu par le biais de notre portail