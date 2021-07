Tribes of Midgard est-il disponible sur Xbox One et Series ?

Depuis ce 27 juillet, il est possible de découvrir, un nouveau jeu dans l'univers des Vikings, qui a largement été mis en avant ces derniers mois avec Valheim et Assassin's Creed Valhalla, pour ne citer qu'eux.Le but du jeu est toutefois bien différent ici, étant donné qu'il s'agit d'un jeu de survie coopératif, avec des aspects RPG avec différentes classes, du craft pour fabriquer moult objets, mais aussi des éléments rogue like et tower defense, le tout dans un monde ouvert généré de manière procédurale. Il a très vite attiré l'attention de la communauté et a signé une sortie pour le moins réussie.Suite à sa sortie sur PC, via la plateforme Steam, et PlayStation, de nombreux joueurs se sont demandéMalheureusement, la réponse estpour le moment. Bien qu'aucun détail n'ait été fourni par Norsfell, studio de développement, il n'est pas impossible qu'un portage ait lieu dans le futur, dans les mois à venir, sireste un succès. Le fait de porter le titre sur de nouvelles plateformes permettrait d'étendre la communauté.Par le passé, une multitude de jeux sont dans un premier temps arrivés sur une ou deux plateformes, avant de s'étendre à d'autres, à l'image récemment d'Among Us et Fall Guys. Sisuit ce même chemin, cet article sera mis à jour pour vous en avertir.En attendant,reste disponible sur PC, PS4 et PS5. Si vous souhaitez l'acquérir sur l'une de ces plateformes tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :