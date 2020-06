Trackmania : Présentation des nouveautés

Nous avons pu tester en avant-première le nouveau Trackmania, dans le but de vous présenter les diverses nouveautés dans ce nouvel opus, regorgeant d'innombrables outils, afin de satisfaire au maximum la communauté.

Quelles sont les nouveautés du nouveau Trackmania ?

Le Menu du jeu

Les Clubs

Créer votre propre serveur, privé ou bien ouvert à tous avec un maximum de 100 joueurs.

Choisir le mode de jeu auquel vous jouerez : contre la montre, manche, par équipe, ou encore élimination et mode cup.

Jouer avec vos amis et créer votre propre campagne.

Déposer et équiper vos skins personnels.

Envoyer des news sur votre club.

Décorer le stade à vos couleurs.

Case verte : Ce sont les logos, fonds et la description du club (le logo se retrouvera sous le départ et les checkpoints). C'est surtout l'affichage d'interface du club que les gens découvrent en premier. À savoir, la taille du logo est de 1x1, et le "vertical" et "background" sont en 16/9ème.

Case bleue : C'est un petit bonus, qui apparaît au bord de la route et à quelques autres endroits. Il faut que cette image soit en 4x1

Case rouge : Concerne tout ce qui touche au stade, donc pratiquement tous les écrans de celui-ci. Cependant il faut que toutes ces images soient dans un format précis, en .dds dxt5, pour que cela fonctionne. Pour les tailles des écrans, le premier en partant de la gauche doit être en 16/9ème et les autres doivent être à la taille notée dessus, 8x1 pour l'écran des gradins et 16x1 pour les petits gradins sous le grand écran.

La voiture

Première vitesse à partir de 0 km/h → 100 km/h

Deuxième vitesse à partir de 100 km/h → 160 km/h

Troisième vitesse à partir de 160 km/h → 235 km/h

Quatrième vitesse à partir de 235 km/h → 340 km/h

Cinquième et dernière vitesse à partir de 340 km/h → 999 km/h

Les routes

Tech : C'est la route la plus simple et plate qu'il soit dans le jeu. Ses bords sont toujours verts, hérités du premier Trackmania, qui évoque aussi la couleur des pistes de ski ainsi que des bordures sur les pistes de Formule 1. De plus, elle reflète un peu plus la lumière, ce qui la rend plus spectaculaire et plus agréable à regarder et à jouer.

C'est la route la plus simple et plate qu'il soit dans le jeu. Ses bords sont toujours verts, hérités du premier Trackmania, qui évoque aussi la couleur des pistes de ski ainsi que des bordures sur les pistes de Formule 1. De plus, elle reflète un peu plus la lumière, ce qui la rend plus spectaculaire et plus agréable à regarder et à jouer. Dirt : Une piste déjà connue par de nombreux joueurs auparavant. Elle est donc de retour sur ce nouvel opus, mais sous une différente forme et couleur, et s'inspire de la terre battue à l'image des terrains de tennis de Rolland Garros. Elle n'a dorénavant n'a plus aucune bosse gênante sur ses rebords.

Une piste déjà connue par de nombreux joueurs auparavant. Elle est donc de retour sur ce nouvel opus, mais sous une différente forme et couleur, et s'inspire de la terre battue à l'image des terrains de tennis de Rolland Garros. Elle n'a dorénavant n'a plus aucune bosse gênante sur ses rebords. Bump : Une nouvelle route qui fait son apparition, ayant la particularité d'avoir une bosse au centre de la route. D'après Nadeo, elle évoque les sports motorisés : le rouge, le blanc et le gris proviennent de l'asphalte et des rebords de la route, et cette bosse centrale rappelle le style de course incliné de la NASCAR.

Une nouvelle route qui fait son apparition, ayant la particularité d'avoir une bosse au centre de la route. D'après Nadeo, elle évoque les sports motorisés : le rouge, le blanc et le gris proviennent de l'asphalte et des rebords de la route, et cette bosse centrale rappelle le style de course incliné de la NASCAR. Ice : C'est une piste glacée, inspirant des sports de glace tels que le hockey sur glace et le bobsleigh.

Les décorations

