Trackmania : Les tricks pour vous améliorer

Retrouvez dans cet article les tricks à faire sur Trackmania, pouvant dans la majorité des cas vous faire gagner du temps sur vos adversaires.

Les tricks pour Trackmania

Le Grass Slide

Avancer.

Tourner dans la direction que vous souhaitez tout en restant appuyer sur l'accélérateur, afin d'orienter dans la direction souhaitée la voiture en étant à 90 degrés.

Appuyer sur le frein tout en maintenant les précédentes touches (Avancer plus Droite ou Gauche selon la direction choisie).

Le Neodrift

Avancer.

Tourner dans la direction que vous souhaitez tout en restant appuyer sur l'accélérateur.

Relâcher la touche de direction (Droite ou Gauche selon le sens que vous avez choisi).

Appuyer sur le frein tout en avançant avec la direction choisie dans l'étape précédente.

Le Nose Bug

Avancer.

Faire piquer du nez son véhicule vers l'avant.

Stabiliser une fois que vous pensez qu'il se trouve à 90 degrés.

Appuyer sur le frein tout en maintenant les précédentes touches (Avancer plus Droite ou Gauche).

Ice glide ou Ice slide

Avancer.

Tourner en avançant, jusqu'à être à 90° ou plus.

Tourner dans l'autre sens tout en restant appuyer sur votre accélérateur.

Après avoir pris le temps de lire et comprendre les techniques ci-dessous,en tentant, pourquoi pas, de battre le fantôme de notre rédacteur. Les cartes possèdent le nom des tricks en question, vous pouvez également les retrouver sur les vidéos présentes dans l'article.Le Grass Slide est l'une des figures les plus simples à réaliser, même si cela requiert un petit entrainement avant de bien l'exécuter. Pour la faire, c'est simple, il suffit de(en la stabilisant dès que vous pensez qu'elle se trouve à 90°) pour ensuitePar exemple si votre véhicule est orienté à 90° vers la gauche, vous êtes donc obligé de faire le Grass Slide du côté gauche.Pour récapituler l'ordre de vos actions, nous retrouvons :Vous pouvez le voir en action dans la vidéo ci-dessous :Cette figureEn outre, elle est souvent utilisée. Cependant elle vous permet de gagner quelques secondes par rapport à une trajectoire normale.Le Neodrift est, car c'est. Il faut avant tout savoir que le dérapage normal se lance automatiquement à partir de 210 km/h. Vous devez donc forcer le drift et pour ce faire il faut s’entraîner à faire un enchaînement de touches très rapidement. De plus, ce procédé est plus sibyllin que le Grass slide ou Nose Bug, il requiert une forte habilitée et agilité de vos doigts.Pour récapituler l'ordre de vos actions, nous retrouvons :. De plus cette figure n'est possible que sur du tarmac.Le Nose Bug est un trick moyennement compliqué à réaliser par rapport aux autres., et est souvent présente sur des cartes de type trial ou alors sur des cartes créées exprès pour cette figure. Pour la réaliser,. Il faut donc piquer du nez tout en stabilisant le véhicule avec le frein, seulement quand vous êtes positionné à 90 degrés. C'est quand vous êtes à une demi-seconde de toucher le sol que vous devrez appuyer sur votre touche de direction ainsi que maintenir le frein.Pour récapituler l'ordre de vos actions, nous retrouvons :A contrario du GS, il permet d'aller dans les deux directions à partir du moment où le véhicule se trouve à la verticale.Vous pouvez le voir en action dans la vidéo ci-dessous :Pour finir, l'Ice glide est une figure unique sur la glace,. Ce récent trick n'est pas compliqué, néanmoins quelques heures d'entrainement sont nécessaires afin de bien comprendre les réactions de son véhicule sur la glace., tout en gardant une très grande vitesse. Cependant, il n’est pas intéressant d'utiliser cette nouvelle technique sur une surface de glace non plane, puisque, plus vous épouserez les formes de la glace plus votre vitesse augmentera.Pour le réaliser, il faut simplement, un peu comme le Grass Slide, pour ensuiteque vous avez choisie.Pour récapituler l'ordre de vos actions, nous retrouvons :Vous pouvez le voir en action dans la vidéo ci-dessous :Si vous souhaitez découvrir les nouveautés du nouveau Trackmania vous pouvez vous diriger