TrackMania : Nadeo explique que ce n'est pas un système « d'abonnement »

Suite à l’explication du modèle économique de TrackMania, Nadeo est revenu sur ce dernier, expliquant que ce n'était pas un système « d'abonnement ».

En fait, ce n'est pas un modèle d'abonnement, mais un accès au jeu pour une durée limitée. Vous payez pour avoir accès au jeu pendant une certaine période, rien de plus. Une fois le temps écoulé, vous devez racheter un accès si vous souhaitez y jouer à nouveau.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Nous pourrons découvrir, d'ici quelques jours,. Seulement, certaines feront partie d'une version payante, pendant une durée limitée. De ce fait, même si vous payez pour avoir accès à l'intégralité du jeu, vous n'aurez pas cet accès à vie. Il faudra à nouveau mettre la main à la poche pour en profiter, ce qui n'a pas forcément plus à la communauté.Sur les forums du jeu , expliquant, entre autres, que ce n'était pas un modèle d'abonnement, même si l'explication donnée reste assez floue.Pour rappel,, mais les fonctionnalités disponibles seront limitées. Pour avoir accès à la partie plus communautaire,(1 an pour la somme de 9,99 euros), alors que(29,99 euros pour un an) proposera des compétitions exclusives, des campagnes privées, mais aussi la possibilité de rejoindre un club. Toutes les informations sur les différentes versions sont à retrouver ici arrivera le 1juillet 2020 sur PC, par l’intermédiaire de Uplay et l'Epic Games Store. Vous pouvez, si vous le souhaitez, d'ores et déjà le précommander sur la plateforme de votre choix.