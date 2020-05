Trackmania : Nadeo dévoile son modèle économique, avec une version gratuite

L'éditeur du jeu, Ubisoft, et le développeur, Nadeo, nous ont informés des différents abonnements pour le nouveau Trackmania, allant de zéro à 59,99 euros pour 3 ans.

Les différents abonnements de Trackmania

Accès Starter :

Accès Standard :

Accès Club :

Trackmania est un jeu de course universel et avec ces trois niveaux d'engagement, nous cherchons à répondre aux préférences de chaque joueur. Le Starter Access, qui est gratuit, est une excellente introduction à l'univers Trackmania pour les nouveaux joueurs. Les accès Standard et Club permettent la création et le partage de contenus et d’activités pour nos joueurs les plus impliqués.

Après avoir été repoussé de plusieurs semaines, ce remake dese dévoile de plus en plus, avec notamment l'explication du modèle économique, différent de ce à quoi nous avait habitué la licence. Trois expériences différentes, semblables à des abonnements, seront proposées aux joueurs, afin que chacun puisse trouver son bonheur., il permettra aux joueurs de participer àcontenant près de 25 circuits. Ces derniers seront, permettant aux joueurs de gagner de nombreuses médailles et de faire des temps records qui les placeront en haut des classements régionaux.Les joueurs pourront également profiter des créations des autres utilisateurs dans la partie Arcade, mais, comprenant les circuits, vidéos et skins. L'accès sera également donné à la Ligue des Nations qui sera hebdomadaire.Pour cet accèsDans cette offre, vous obtiendrez, en plus du contenu gratuit, une nouvelle fonctionnalité comme un accès à la création communautaire que vous retrouverez dans le canal "Piste du jour".L'offre contient également les salons et les campagnes de club. Qui plus est, vous aurezDe ce fait il vous sera possible de créer des circuits ainsi que de les faire tester sur des serveurs dédiés.De nombreuses compétitions quotidiennes pourront être jouées par les membres de cet abonnement.Ce dernier abonnement. Cependant il vous faudra. En plus des précédentes fonctionnalités citées ci-dessus,, en plus des campagnes privées. LaOutre le fait de pouvoir rejoindre un club, vous serez apte à le créer, afin. Enfin vous pourrezpour essayer de vous qualifier pour la saison suivante de la Trackmania Grand League, la compétition officielle de Trackmania., s'est d'ailleurs exprimé sur le choix de ce système économique pour le moins original.arrivera, pour rappel, le 1juillet 2020 sur PC, par l’intermédiaire de Uplay et l'Epic Games Store. Vous pouvez, si vous le souhaitez, d'ores et déjà le programmer sur la plateforme de votre choix.