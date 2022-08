Tower of Fantasy annonce Vera, sa première extension gratuite

Tower of Fantasy ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Tower of Fantasy France

À l'instar de Genshin Impact, ou d'autres MMORPG,, encore plus si la communauté continue de grossir. Après avoir annoncé que 10 millions de téléchargements avaient été recensés en l'espace d'une petite dizaine de jours , les développeurs ont levé le voile surCelle-ci est une zone mêlant urbanisme, avec de hauts bâtiments style cyberpunk, et un immense désert de sable, nommé désert du Gobby. Bien évidemment, comprenant des instances, des ressources, des raids et des boss, pour prolonger les activités auxquelles il est possible de participer dans Tower of Fantasy. De plus, des missions d'histoire, et les récompenses qui vont avec, seront également de la partie., bien entendu. Aucune date de sortie n'a toutefois été partagée, mais la mise à jour devrait être disponible cet automne. Rappelons que début septembre, les joueurs pourront déjà profiter d' un nouveau Simulacre, avec Frigg , qui viendra compléter la liste des personnages jouables. Tower of Fantasy est, pour rappel, disponible sur PC et mobiles, et qu'une sortie sur Steam est au programme d'ici à la fin de l'année. Vous pouvez, en outre, profiter d'une tier list des meilleurs Simulacres , mais aussi d'une carte interactive pour chercher plus rapidement les ressources.