Fini les microtransactions, Tower of Fantasy devient enfin le MMO de vos rêves

Tower of Fantasy est un MMORPG d'action développé par Hotta Studio et édité par Level Infinite. Disponible sur PC, mobile et PlayStation 4 et 5, il propose un monde ouvert futuriste sur la planète Aida, avec exploration, combats dynamiques, personnalisation poussée et mises à jour régulières. Alliant science-fiction et action, il offre une expérience riche et évolutive en solo ou en multijoueur.