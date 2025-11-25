Fini les microtransactions, Tower of Fantasy devient enfin le MMO de vos rêves

Tower of Fantasy tente un pari risqué pour reconquérir les joueurs. Le titre délaisse ses mécaniques de gacha controversées pour lancer un serveur inédit, transformant l'expérience en véritable MMO classique. Mais derrière cette promesse alléchante se cachent des mécaniques saisonnières floues et un passif lourd à porter.
C'est une nouvelle qui pourrait bien redéfinir l'avenir de Tower of Fantasy
. Longtemps perçu comme un hybride étrange entre le gacha prédateur et le MMO social, le titre de Hotta Studio s'apprête à opérer une mutation majeure. Le développeur a annoncé l'ouverture, ce 25 novembre, d'un « serveur Warp ». L'objectif est clair : supprimer totalement l'aspect aléatoire pour offrir une expérience beaucoup plus proche d'un jeu de rôle en ligne traditionnel
.
Une révolution saisonnière qui interroge
Concrètement, ce nouveau serveur promet l'absence totale de bannières et de tirages. Fini le stress de devoir invoquer des armes ou des personnages avec une monnaie premium. Sur ce serveur spécifique, l'obtention de l'équipement se fera à l'ancienne, par le grind pur et dur
. Si vous voulez une arme puissante, il faudra jouer, et non payer. Pour renforcer cet aspect « old school », l'économie du serveur reposera essentiellement sur le commerce entre joueurs et les hôtels des ventes
, une fonctionnalité centrale des MMO classiques qui avait été diluée par le modèle gacha.
Cependant, cette transformation s'accompagne d'une mécanique qui soulève déjà quelques sourcils. Le studio a laissé entendre que le jeu adopterait un format saisonnier assez drastique. Selon la FAQ officielle
:
Ce n'est pas juste un nouveau serveur, c'est une révolution dans le jeu. Le contenu et l'équipement sont rafraîchis chaque saison. Les statistiques de l'équipement restent actives tout au long de la saison et sont réinitialisées à chaque nouvelle saison.
Bien que les détails restent flous, cela ressemble à un système où vos armes restent dans votre inventaire, mais voient leur puissance drastiquement réduite tous les quelques mois. Une sorte de « power creep » inversé qui oblige les joueurs à recommencer leur progression régulièrement. C'est une approche audacieuse, pour ne pas dire risquée, qui pourrait frustrer ceux qui aiment capitaliser sur leur temps de jeu à long terme
. Ce modèle existe déjà sur la version chinoise du serveur Warp depuis quelques mois, mais son accueil en Occident reste à déterminer.
Un contexte difficile sur Steam
Cette tentative de séduction intervient à un moment critique pour Tower of Fantasy. La cote de popularité du jeu sur Steam est en chute libre, et ce n'est pas uniquement dû à son gameplay. Le récent transfert des droits d'édition de Tencent vers Perfect World a provoqué un véritable chaos administratif. Les joueurs devaient transférer manuellement leurs comptes, faute de quoi ces derniers étaient supprimés définitivement.
Malheureusement, la communication autour de cette migration a été désastreuse. De nombreux anciens joueurs, tentés de revenir, ont découvert avec horreur que leur progression et leurs investissements financiers avaient disparu dans les limbes numériques.
Dans ce climat de méfiance, il n'est pas certain que la promesse d'un serveur pur suffise à faire oublier ces déboires. Si l'idée de transformer un gacha en MMO classique est séduisante sur le papier
, Hotta Studio devra faire preuve d'une transparence exemplaire pour reconquérir une communauté échaudée par des décisions de gestion douteuses.
Tower of Fantasy reste disponible en free-to-play sur PC, mobile et PlayStation 4 & 5.
commentaire (1)
Eh bien non !
Nous sommes en Février 2026, et le jeu se vide de ses joueurs.
Il n'y a plus assez de monde pour lancer un raid Challenge avec seulement 8 joueurs.
Il n'y a plus assez de joueurs pour lancer des Failles abyssales.
Et le comble est que le communauté de joueurs persistent à dire que le jeu est vivant et qu'il y a des joueurs, tout simplement en vous invitant à faire un raid 8 joueurs à seulement 2 joueurs... et vous vous faites récurer le trou de balle par un boss en furie.
Ces joueurs n'ont pas connaissance du degré de difficulté du jeu à haut level.
Voilà c'était la parole de Guy-Fawkes, serveur Anomora, FC 418000.