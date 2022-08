Tower of Fantasy sortira-t-il sur consoles PS4, PS5, Xbox et Nintendo Switch ?

Avec la disponibilité desur les appareils mobiles iOS et Android, mais aussi sur PC, de nombreux joueurs se demandent si, à terme, le titre va arriver sur de nouvelles plateformes, et notammentest un action-RPG en monde ouvert, qui est très souvent comparé à Genshin Impact , notamment. S'il est disponible depuis la fin de l'année 2021 en Chine, le reste du monde n'y a accès que depuis le début du mois d'août, le 11 plus précisément. Une grande partie des joueurs se demandent si le titre est programmé pour arriver sur d'autres plateformes, comme c'est souvent le cas, après la période de lancement passée.Dans le cas de, les développeurs, à savoir Hotta Studio, n'ont pas encore communiqué sur un portage et n'ont, semble-t-il, rien prévu pour le moment.à court terme.Néanmoins, il ne faut jamais dire jamais. Si la communauté est au rendez-vous et queest un important succès, il n'est pas impossible que les développeurs revoient leur plan et travaillent pour rendre disponible l'action-RPG multijoueur jouable sur d'autres supports, pour tenter de séduire encore plus de personnes, d'autant plus que la production supporte le cross-play.Si Hotta Studio finit par se pencher sur, nous ne manquerons pas de vous en informer, en mettant cet article à jour. Mais à l'heure actuelle, le titre n'est jouable que sur PC et mobiles.