Tower of Fantasy dépasse les 10 millions de téléchargements

Moins d'un mois après le lancement de #ToF, nous avons déjà atteint les 10M de téléchargements de #TowerofFantasy ! 💥



Merci à tous pour votre soutien ! 🤩



Nous espérons que vous appréciez la planète Aida ! 😁



Visitez https://t.co/RgYO5T3WXy pour télécharger #ToF ! 🎉 pic.twitter.com/3IQN58vjJi — Tower Of Fantasy - FR (@ToF_FR_Official) August 22, 2022

Tower of Fantasy ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Tower of Fantasy France

Si tout ne s'est pas déroulé comme les développeurs l'auraient probablement souhaité lors du lancement, puisquea notamment été touché par des problèmes de serveurs et d'autres bugs en tout genre,. En l'espace de onze jours seulement,, sur PC et les appareils mobiles.Cela ne veut toutefois pas dire qu'il existe 10 millions de joueurs uniques, étant donné qu'il est possible d'y jouer sur les deux plateformes grâce à la cross-progression. Néanmoins, lorsque nous voyons qu'il y a eu 4 millions de préinscriptions, nul doute que de nombreux curieux ont voulu tenter l'expérience.L'objectif pour les développeurs, Hotta Studio, sera maintenant de fidéliser sa communauté, avec du contenu pertinent, mais aussi des récompenses à récupérer, dans le but de motiver les joueurs à revenir, même si ces derniers ne sont pas des fanatiques de Tower of Fantasy. Plusieurs choses devraient d'ailleurs arriver assez vite, et notamment un nouveau Simulacre au début du mois de septembre. Les versions Steam et Epic Games Store seront également lancées d'ici à la fin de l'année, pour permettre une meilleure visibilité.Pour le reste, nous rappelons que si vous avez besoin d'aide sur Tower of Fantasy, quelques guides vous sont proposés, notamment une carte interactive pour trouver plus facilement certaines ressources, mais aussi une tier list des meilleurs Simulacres , si vous ne savez pas lequel choisir parmi ceux que vous avez débloqués.