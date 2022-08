Tower of Fantasy : Frigg, quelle date de sortie pour le nouveau Simulacre ?

Quand sort Frigg sur Tower of Fantasy ?

Comme vous devez déjà le savoir, si vous êtes un joueur pleinement engagé dans, les personnages jouables, les Simulacres, sont très importants, étant donné qu'ils vous permettent d'obtenir des armes uniques et quelques autres bonus. Certains sont donc bien plus intéressants que d'autres, et leur nombre va augmenter avec le temps, pour que les joueurs aient bien plus de possibilités, mais aussi encourager les joueurs à dépenser un peu de leur argent, ou de leur temps.Hotta Studio a, d'ores et déjà, indiqué que. Ainsi, il ne reste plus que quelques jours, voire moins selon le moment auquel vous lisez ces lignes, avant de voir débarquerConcernant, si vous avez un peu suivi l'histoire, vous devez savoir qu'il s'agit d'une protagoniste de premier plan. Il n'est donc pas étonnant de la voir débarquer dès maintenant, bien que certains pensaient que d'autres allaient arriver avant elle, notamment Claudia, qui patientera finalement un peu plus longtemps. Une petite vidéo au sujet dea d'ailleurs été mise en ligne.Comme nous pouvons le voir,, la rendant particulièrement puissante dans certaines situations. Elle devrait, sans aucun doute, se placer en haut de notre tier list des meilleurs personnages de Tower of Fantasy . Rendez-vous dès le 1septembre, donc, pour tenter d'obtenir