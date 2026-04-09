Total War: Warhammer : Coup d'œil sur la licence, avant l'arrivée de Total War: Warhammer 40,000

Avec l'annonce de Total War: Warhammer 40,000, beaucoup de joueurs, et principalement nouveaux venus, s'interrogent sur cette franchise présente depuis de nombreuses années dans le paysage vidéoludique. Il est donc temps de faire un point sur la licence Total War: Warhammer, qui a eu le droit à plusieurs opus et qui est très plébiscitée par la communauté.

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Pourquoi Total War: Warhammer 40,000 est-il si attendu ?

Une plongée dans l'univers W40K

Faites l'expérience de la fusion brutale entre stratégie galactique et guerre sombre dans Total War: Warhammer 40,000. Prenez le commandement de factions emblématiques et lancez-vous dans des batailles dévastatrices tout en forgeant votre destinée sanglante parmi les étoiles.

L'univers vidéoludique Warhammer et son succès

Depuis de nombreuses années maintenant, la licence Warhammer 40,000 (Warhammer: 40K ou W40K) de Games Workshop ne cesse de s'étendre via différents produits culturels, adaptations cinématographiques et aussi jeux vidéo.. Celle-ci va, d'ailleurs, encore prendre de l'ampleur avec, qui a été annoncé lors de la cérémonie des Game Awards 2025 et brièvement introduit par l'acteur David Harbour (Stranger Things).Cependant, il se peut que les mots « Total War » ne vous parlent pas du tout, mais que vous désiriez en savoir un peu plus à ce sujet. Si tel est le cas, sachez que. Ainsi,, qui est un jeu de stratégie au tour par tour et qui a profité d'une très bonne réception (86 sur Metacritic). Proposant la campagne du Vieux Monde, avec diverses factions (les Chevaliers de Bretonnie, les Vaillants hommes de l'Empire, les Nains, les Comtes Vampires, les Orques ou encore les Peaux-vertes), Total War: Warhammer fut un tel succès que Creative Assembly a sorti différents DLC pour le titre., qui ajoute quatre races (les Hommes-Lézards, les Haut-Elfes, les Elfes Noirs et les Skavens). Tout comme son aîné, Total War: Warhammer II rencontre un beau succès auprès des rédactions spécialisées et des joueurs (87 sur Metacritic). Afin de diversifier l'expérience, les développeurs du studio britannique se penchent sur des contenus additionnels, avant de faire une pause dans l'univers Warhammer. Par la suite, divers jeux Total War sont lancés, sans avoir de lien avec la licence de Games Workshop., qui n'est ni plus ni moins que Total War: Warhammer III. Décrit comme la « conclusion cataclysmique de la trilogie Total War: Warhammer », ce nouvel opus fait honneur à ses aînés en écopant du Metascore 86 sur Metacritic. Proposant diverses campagnes distinctes, dont la première fait office de tutoriel, ainsi qu'une dimension multijoueur, le titre met en scène diverses factions/races. Là encore, Creative Assembly a développé plusieurs contenus additionnels payants, dont un doit arriver au cours de cette année 2026.. D'ailleurs,. Si celui-ci ne dispose pas encore de date de sortie précise à l'heure actuelle, ce contenu additionnel marquera l'arrivée de Nagash, le Dieu de la Non-vie et maître ultime des arts nécromantiques. Ralliant les morts-vivants, les Comtes Vampires ou encore les Rois des Tombes, Nagash a pour objectif : « noyer le monde dans la non-mort ».Être un nouveau venu sur la licence Total War: Warhammer est un tantinet intimidant, tant celle-ci est riche et parfois un peu complexe.Le titre de Creative Assembly dispose de plusieurs campagnes (Le Dieu Perdu, le Royaume du Chaos et Empires Immortels). La première, qui est centrée autour de Yuri, un prince du royaume de Kislev, est un très bon didacticiel. Au fil des missions,. C'est, d'ailleurs, fortement recommandé si vous n'avez aucune notion sur la licence. Pour autant, et notons-le tout de suite, il va falloir faire preuve de concentration durant la campagne, tant il y a de nombreuses informations à prendre en compte, mais aussi systèmes et sous-systèmes à assimiler. Fort heureusement, tout cela est amené progressivement afin de ne pas perdre le joueur en cours de route.Par la suite, et une fois la base du gameplay deassimilée, il est tout à fait possible de jouer contre l'IA, notamment grâce aux escarmouches, qui mettent plusieurs armées à la disposition des joueurs, et ce, gratuitement. D'autres sont à retrouver via des DLC payants. Sans oublier les batailles de quête, avec plusieurs races/factions. Le titre dispose, par ailleurs, d'un mode multijoueur, qui permet à des amis de mener des affrontements épiques et stratégiques ensemble. Complet grâce à ses différents modes et pédagogique via à ses campagnes narratives,Après s'être intéressé au Vieux Monde et à Warhammer Fantasy,, qui a atteint le million de whishlists en seulement 1 mois après son annonce. Ayant bénéficié d'un premier trailer révélé lors des Game Awards 2025, Total War: Warhammer 40 000 a donc déjà intrigué de nombreux joueurs et joueuses, fans ou nouveaux venus sur la franchise.: les Space Marines, les Orks, les Aeldari et l'Astra Militarum. Chacune proposera ses propres caractéristiques de gameplay, qui respecteront le lore établi par Games Workshop. Reprenant les bases de la licence Total War,. Un opus très attendu donc, qui risque de faire des heureux du côté des habitués de la licence comme des néophytes.. Depuis de nombreuses années maintenant, l'univers de Games Workshop compte d'innombrables fans aux quatre coins du globe. Montant et peignant leurs figurines, puis les plaçant en tant qu'armée pour des batailles sur table, ces fans vont bientôt pouvoir profiter d'une telle expérience sur leur écran de PC. D'ailleurs, beaucoup de joueurs et de joueuses espéraient que Creative Assembly allait s'intéresser à Warhammer: 40K. Un souhait qui va donc être réalisé.. Nous pourrions citer, en tant qu'exemple très récent, Warhammer 40,000: Space Marine 2, qui a réuni fans ainsi que nouveaux venus et qui a rencontré un très grand succès. Bien évidemment, d'autres licences pourraient être évoquées. D'ailleurs, la plupart d'entre elles ont prévu de nouveaux jeux, et plus précisément des suites, basés sur leur IP et l'univers Warhammer 40,000 : Space Marine 3 est en cours de développement, Mechanicus 2 est prévu pour 2026, tandis que Dawn of War 4 devrait arriver dans les prochains mois (au moment où nous écrivons ces lignes). Sans oublier, Warhammer 40,000: Speed Freaks, qui doit débarquer cette année.Ainsi, la multiplication conséquente de projets centrés sur Warhammer 40,000 prouve à quel point la demande est forte et surtout à quel point l'univers de Games Workshop attire toujours.