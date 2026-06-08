Total War: Warhammer 40,000 montre son gameplay et annonce une bêta fermée

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 08 juin 2026 à 15h02
Creative Assembly a, récemment, dévoilé des séquences de gameplay de Total War: Warhammer 40,000 et a indiqué qu'une bêta fermée est prévue.
Total War: Warhammer 40,000 montre son gameplay et annonce une bêta fermée

Annoncé pour la toute première fois lors des Game Awards 2025, Total War: Warhammer 40,000 est très attendu par les fans de la franchise et de l'univers de Games Workshop. Total War: Warhammer 40,000 refait parler de lui en ce jour car Creative Assembly a partagé du gameplay et a annoncé une bêta fermée.

Une nouvelle vidéo pour Total War: Warhammer 40,000

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En effet, durant le PC Gaming Show, qui a eu lieu le dimanche 7 juin 2026, Creative Assembly a dévoilé de nouvelles séquences de gameplay et informations concernant Total War: Warhammer 40,000. C'est, plus précisément, via une vidéo interview, qui dure un peu plus de cinq minutes, que les développeurs ont notamment montré un affrontement entre l'Astra Militarum et les Orks.

Miniature vidéo

Creative Assembly a profité de l'occasion pour apporter de plus amples détails concernant les zones et champs de bataille de Total War: Warhammer 40,000. Rappelons, par ailleurs, que le titre proposera aux joueurs et aux joueuses d'incarner plusieurs factions : les Space Marines, les Orks, les Aeldari et l'Astra Militarum. Or, ce ne fut pas la seule annonce.

Une bêta fermée à venir pour Total War: Warhammer 40,000

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En complément, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, SEGA et Creative Assembly ont indiqué qu'une bêta fermée est prévue pour Total War: Warhammer 40,000. Celle-ci doit avoir lieu plus tard dans l'année, mais aucune information sur sa date de lancement n'a été communiquée à ce jour. Toutefois, les joueurs et les joueuses qui le désirent peuvent d'ores et déjà s'inscrire pour espérer avoir une chance d'y participer.

Pour conclure, remarquons que Total War: Warhammer 40,000 ne dispose pas encore de date de sortie.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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