Total War: Warhammer 40,000 partage de nouveaux détails

Creative Assembly a, récemment, dévoilé de nouvelles informations concernant Total War: Warhammer 40,000.

Dévoilé pour la toute première fois lors de la cérémonie des Game Awards 2025, Total War: Warhammer 40,000 est très attendu par les fans de la franchise et de l'univers de Games Workshop. D'ailleurs, il y a très peu de temps, les développeurs de chez Creative Assembly ont donné quelques nouveaux détails concernant Total War: Warhammer 40,000.

Total War: Warhammer 40,000 se montre

En effet, durant un livestream spécial, qui a été diffusé le 30 avril 2026 et qui est baptisé « Total War : Show & Tell », Creative Assembly est revenu pendant un moment sur Total War: Warhammer 40,000. Ainsi, le studio de développement a notamment parlé des planètes, qui auront le droit à leur propre type de civilisation, mais a également discuté des différents biomes (aride, tempéré, glacé et désertique). D'ailleurs, Creative Assembly a donné un aperçu d'une planète de Total War: Warhammer 40,000, soit un Monde-ruche lors de cet événement.

Des terrains destructibles pour Total War: Warhammer 40,000

Au cours de ce livestream, Creative Assembly a également annoncé que Total War: Warhammer 40,000 comporte des terrains destructibles. Évidemment, tous les éléments ne pourront pas forcément être détruits, mais cette fonctionnalité affectera certainement la prise de positions et de lignes des joueurs, tout en ayant un impact sur le système de couverture.

L'une des nouveautés les plus importantes et les plus passionnantes que nous sommes en train de mettre en place, c'est l'introduction de la destruction. Cette forêt, si elle ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de la garder. Si vous trouvez que cette fichue forêt vous gêne et vous empêche de voir ce qu'il y a derrière, vous pouvez vous en débarrasser. Ou alors, vous pouvez vous en servir pour vous cacher.

Rappelons que Total War: Warhammer 40,000 ne dispose pas encore de date de sortie précise. Affaire à suivre sur ce point.